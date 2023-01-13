最矚目四門跑車—Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance是Mercedes-AMG首款高性能混能車兼有史以來最強勁的量產車，擁有2.9秒破百的能耐。

動感強悍 全城矚目

平治Mercedes-AMG GT 63 S E Performance配備E Performance插電式混合動力驅動系統，不僅是Mercedes-AMG GT家族新成員，亦是Mercedes-AMG首款高性能混能車兼有史以來最強勁的量產車。僅需2.9秒便完成0~100km/h加速，表現亮麗，全城矚目。

混能驅動 2.9秒破百

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance在德國Affalterbach廠房生產，內置AMG高性能6.1kWh電池模組及完全可變AMG Performance 4MATIC+四輪驅動系統，前者能像F1混能賽車般特快釋放和回收電力；後者在4.0L V8雙渦輪增壓引擎及後軸電馬達共同驅動下，總輸出高達843hp，總扭力為1,470Nm。由靜止至100km/h加速僅需2.9秒，加速至200km/h更是少於10秒，極速為316km/h。作為車系的頂級版本，還配備全新吸震系統的AMG RIDE CONTROL+ 懸掛、AMG高性能陶瓷複合制動系統，以及於MBUX多媒體系統加入獨有混能顯示。

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