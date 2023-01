兩日前出席《金球獎》「貓王」女兒麗莎瑪莉病發經搶救後離世

已故樂壇巨星「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley),昨日早上在洛杉磯家中因心臟驟停而被緊急送院進入深切治療部,經搶救後離世。終年54歲。

麗莎瑪莉的母親Priscilla Presley受訪時表示她與皮禮士利家族對麗莎瑪莉的死而感震驚及大受打擊,家人對外界的支持、愛戴及祈禱而非常感激,並要求在此困難時期給予他們私隱。

據知當時工人發現麗莎瑪莉在睡房內昏迷不醒,與此同時剛巧與她同住的前夫Danny Keough送完子女返學回家,他一度為前妻進行心肺復甦法急救直至救護人員到場。據知醫護人員為她至少注射了一針腎上腺素,令她的脈搏恢復,並繼而將她緊急送往附近的醫院。送院時她的情況危殆陷於昏迷狀態,要依靠暫時性心律調節器維持生命。有指麗莎瑪莉出事前曾向工人表示自己肚痛。而麗莎瑪莉母親Priscilla Presley及麗莎瑪莉的影星女兒Riley Keough即趕到醫院探望。事後,Priscilla亦於社交網留言發聲明並證實女兒入院。她表示女兒目前正接受最佳的照料,並叫Fans為女兒及家人祈禱。

麗莎瑪莉離世事出突然,因為死前兩日她也有現身《金球獎》支持憑父親傳記片《貓王》(Elvis)獲提名的男星Austin Butler。當時她亦有接受傳媒訪問,不過有指她的狀態不穩定,除了全程要由好友攙扶之外,受訪時亦顯得口齒不清!

麗莎瑪莉與父親「貓王」一樣是唱作歌手,2003年推出過大碟《To Whom It May Concern》。而她的私生活亦備受關注,她經歷過4段婚姻,除了與音樂人Danny Keough結婚之外,她亦先後與樂壇天王米高積遜(Michael Jackson,MJ)以及奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)結過婚,其中以1994年與MJ的婚姻最轟動!可惜婚姻只能維持1年多。而早年她亦受酗酒及吸毒問題所困擾。3年前她的兒子Benjamin Keough亦在加州寓所吞槍自殺身亡,因而令她大受打擊!