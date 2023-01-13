【特約報道】我很喜歡做刮痧療程，無論多累，只要做完後出身痧就變舒服。不過有網友留言說：「紫紫紅紅的，嚇死人了！」其實不用怕，這些痧痕不是傷，懂得中醫就知道，這些是體內的痧毒得以排出體外的證據。

中醫認為，「痧」是一種瘀結，代表體內存在不平衡狀態。瘀有阻塞的意思，當體內受阻塞，氣血運行不通暢，「氣不通則痛，血不通則腫」，結果就是臉色不好、易浮腫、肩頸手痛。以西醫角度來看，「痧」的成因是微細循環產生障礙的現象，血液從心臟運送到全身，需要靠微血管進行調節，若微細循環無法正常運作，身體健康就會受影響。

刮痧是中醫傳統自然療法之一，以刮痧器具在表皮經絡穴位上進行刮治，過程會讓皮膚組織充血，當血管神經受到刺激，血管會擴張，加快血流與淋巴運行速度，提升免疫系統中的淋巴細胞，與血液中的吞噬細胞的作用速度與搬運能力，加速體內毒素廢物的排除。

人體的血液與淋巴，對體內的異物有辨識與排除能力，猶如是人體清道夫，「痧」被身體視為異物，刮出的痧會被身體具有免疫功能的細胞消滅，再由尿液、汗液、呼吸等作用排出體外。當刮出的痧顏色漸退，這種「退痧」的過程代表身體的毒素被排除的過程。

出痧能疏散掉引發疾病的瘀積氣血，讓氣血重歸通暢、調整臟腑功能、讓身體細胞得到充分氧氣與營養供應，並活絡人體免疫系統。西醫亦認為，刮痧能提高局部組織的痛閾，使緊張或痙攣的肌肉得以舒展，能消除痛症和肌肉緊張。

經常的刮痧能鍛煉免疫系統，提高身體反應能力，能有效並快速清理這些人體不需要的毒素、廢物，並提升組織創傷修復能力，達到保健功效。

一般來說，刮痧較適合實性熱底體質的人。艾灸補虛人，適合虛寒體質的人，先艾灸把氣血補足了再來刮痧。否則體質偏虛，氣血不夠充盛，無論怎麼刮也沒有痧出來。「痧困身」，容易出現易倦、睡不好、全身痠痛等毛病。

這一兩個星期又再濕凍，易令人疲倦乏力沒精神，加上現代人久坐少運動，「痧困身」情況更嚴重。勤做刮痧療程，刮出痧，一身鬆。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。