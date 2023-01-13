入樽新打卡點　限量精品勁有港味

《男兒當入樽》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》終於在香港上映，Fans除咗入場支持，場外一樣大把打卡位，即日至1月15日期間，銅鑼灣時代廣場地面露天廣場便化身為入樽主題籃球場，長10米、闊9米的展品掛滿電影宣傳畫作，仲有真人高湘北五子人形立牌畀大家企埋合照，放上網絕對呃到Like！

打完卡記得行埋上商場5樓，事關即日至3月31日期間，該處開設逾4,000呎的官方香港期間限定店，獨家發售過百款周邊精品。現場所見全店以黑白為主色調，並飾有畫有籃球場界線的木地板，入口處更有湘北五子個人海報，加上首次於海外展出的原著手稿和原畫典藏，保證入樽迷大飽眼福！

商品方面全取得官方授權並由日本及台灣直送，包括限定780套的紀念球衣套裝、黑/紅色籃球、充電器連手機殼套裝、亞加力鎖匙扣、明信片、日版電影場刊、橡皮擦、籃球鎖匙扣、皮革鎖匙扣等，當然Fans最想入手的是一套17隻的Q版湘北隊模型公仔，Boxset或散裝購買都得！同場亦有全球獨家、香港設計的過百款限量版精品，包括水杯、比賽計分牌造型時鐘、Cap帽、T-shirt、鞋帶扣等，部分服飾融入香港元素，以毛筆字寫上球員名字，型得來勁有香港特色！