烘焙禮盒　香口美味選擇多

拜年送禮，最穩陣莫過送曲奇餅乾，又或是其他烘焙小點心，美味的小點配新年限定的設計禮盒，亮麗又搶眼，用作送禮或自家享用都不錯。

台式喜旺來

新年咩都講意頭，最緊要一路旺到年尾。微熱山丘推出2款台式賀年禮盒，新年旺來平安禮盒內有新年旺來餅和平安餅，前者以奶黃和酸甜鳳梨醬作餡，表面有鳳梨花紋，後者以桃山皮包日本青森糖漬紅玉蘋果果肉，酸甜清爽寓意歲歲平順及年年興旺。另一款鳳梨酥+蘋果酥禮盒，分別選用台灣鳳梨醬和日本青森紅肉蘋果製作。現於品牌網上商店購物滿指定金額，可享用免費送貨服務。訂單消費滿指定金額，會獲限量滿額禮品，數量有限，送完即止。

可愛吸睛

送禮最緊要投其所好，單是烘焙糕餅已有多款種類，美心餅店就推出選用台南鳳梨醬製作的蜜味土鳳梨酥禮盒，鳳梨酥呈蜂巢六角形和小蜜蜂，未吃已感受到蜜糖甜美。另一款Hello Kitty及My Melody & Kuromi三層禮罐，前者內有一口原味杏仁酥，後者是朱古力曲奇，至於甜心酥禮盒就有4款口味的杏仁條和榛子條。東海堂就有姆明一族圖案設計的北海道3.6牛乳系列曲奇禮盒，盒內附有掛有姆明和史力奇吊飾的餐具組合一套。另一款角落小夥伴北海道3.6牛乳蛋白卷禮盒，內裏隨機附送1款角色貼紙，買2盒還送角紙袋1個。指定禮盒還有不同的優惠，選購時要留意喇。

自選組合

靈活變通是香港人的特性，買禮盒可以自己組合更方便。甜品店Pâtisserie Jane推出12款甜點禮盒，包括有焙茶杏仁曲奇、奶香烏龍桂圓紅棗曲奇、伯爵榛子曲奇、乾葱煙肉曲奇、蒜蓉櫻花蝦曲奇、鹹蛋肉鬆曲奇、茉莉花茶蝴蝶酥、芝麻蝴蝶酥、原味蝴蝶酥、咖啡意式脆餅、紅莓雪花酥及柑橘蛋白餅，每個小盒子都有不同設計，客人可按喜好自選組合成有2款甜點的福免賀歲禮盒或4款甜點的玉兔迎春禮盒，靈活方便。購物滿指定金，可享免費送貨服務。

雙層美味

繽紛色彩設計的禮盒，不單漂亮，還很有意頭。Paul Lafayet 呈獻的限量版金玉滿堂玉兔迎春禮盒2023，雙層禮盒以紅黃色配享用美食的兔子，相當好意頭，內裏除有蝴蝶酥和牛油蛋卷，還有花生脆糖、南瓜籽脆糖、黑糖杏仁脆糖、意大利朱古力，配茉莉花茶或日本焙茶相當不錯，禮盒內還有限量版利是封。玉兔迎春禮盒禮券及瓷碟組合內還包括玉兔迎春瓷碟1隻，用來放小點，感覺剛好。不同組合的曲奇禮盒和馬卡龍禮盒，多買多送，如買10盒送1盒、買20盒送3盒、買30盒送6盒等，用來送禮更抵。

濃郁牛油香

要數最簡易的烘焙糕餅，曲奇肯定是其中之一，而且口味多花款。聖安娜餅屋今年除推出多款年糕，今年還有不同款式的烘焙禮盒，部分選用歐洲牛油製作，法式蝴蝶酥盒有原味和芝麻口味，牛油曲奇禮盒有抹茶雙色、朱古力雙色、紅莓、黑糖腰果、薑汁紅糖、咖啡杏仁、朱古力及牛油8款口味。另外還有手工全蛋蛋卷禮盒選擇。由現時至1月21日，指定信用卡持有人或會員，可享75折優惠。

香脆蛋卷

台灣美食多蘿蘿，當地蛋捲品牌青鳥旅行在這個新春，推出𥌓光序曲農曆新年禮盒，盒子以油畫風格繪畫出兔子在鬱金香花田裏喜迎晨曦的場面，寓意告別去年煩惱，迎接有希望的新一年。禮盒集齊品牌多款口味，包括原味肉鬆、芝麻沙沙、花生粒粒、醇黑朱古力、抹茶、伯爵茶和鐵觀音的蛋捲卷。由現時至1月25日，品牌全線產品有95折優惠。

活力小兔

來年是兔年，有很多主題禮盒以此作設計，設計出富創意的兔仔。香港維港凱悅尚萃酒店與望月合作推出「兔年有餘」蝴蝶酥賀年禮盒，禮盒圖案由本地藝術家設計，在兔子的身體上繪畫了牡丹、蝴蝶和錦鯉等圖案，以此寓意新年萬象更新。蝴蝶酥選用新西蘭牛油製作，香脆美味。選購20盒或以上賀年禮盒,，可享特別折扣75優惠。