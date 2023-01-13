上海豪宅似示範單位　佘詩曼網購成癮反入黑名單

視后佘詩曼自從拍完內地劇《延禧攻略》後就紅到發紫，依家頻頻見佢現身內地綜藝節目，最近佢就喺節目《辣媽學院》中公開自己位於上海嘅屋企，分享「滬漂」生活。見阿佘間屋設計簡約，白色牆身加襯溫馨木地板，玄關位擺鮮花，客廳同飯廳好有空間感，落地玻璃更加飽覽上海最靚夜景，而阿佘嘅睡房就有成排衣櫃，浴室整潔，成個示範單位咁款！

為方便工作，阿佘為迅速融入上海生活就成日網購，佢都自認已經上癮，不過佢就大頭蝦時時填錯地址又買錯嘢：「我的那個退貨我成為黑名單了，因為我退太多了，我常常買錯！」依家獨居嘅佢亦閒時煲劇、做運動、睇書，又會上網搜尋美食，甚至會排兩個鐘隊食甜品，體驗生活。

阿佘同時提到自己成為一名「滬漂」，展開新生活：「其實我三十幾歲已經開始兩邊跑了，因為我在TVB工作了好像十幾、20年了，然後自己覺得好像沒那麼有新鮮感了，因為所有對手差不多了，99%我都合作過，很多監製、導演都會問我『你下一部戲你想跟誰合作？』然後我就會想這個拍過、那個拍過，我就想慘了，觀眾會不會覺得沒有新鮮感，會不會覺得看膩呢？所以我就開始擔心，從那個時候我就想我是不是應該改變一下，換一個方向或者地方呢？然後我就決定出來闖一下。」

不過阿佘一直都擔心留喺香港嘅媽咪，尤其去年佘媽媽大病一場，但當時阿佘身在成都拍戲未能回港，令佢非常焦慮，其後完job就趕返港陪媽咪。一向努力工作嘅阿佘曾試過連續五日四夜冇瞓覺，甚至幾乎成年冇放過假：「以前我好像連續幾年都是每年放三天的假，年初一、二、三，三天。」不過阿佘就笑言現時唔會再博命，更識享受生活：「現在懂得怎麼去平衡生活與工作，因為我覺得我自己活得很自由，所以我希望大家能夠以最大的限度去接近自己的自由，活得開心！」