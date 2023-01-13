Aptera Delta太陽能供電　可持續未來

現行市場上絕大部分純電動車，都是靠接駁電源來充電，先唔講充電時間，搵電源對不少車主來說是一個問題。針對這個問題，有新創電動車廠積極開發單「靠插」充電以外的不同替代方案，例如太陽能電動車，藉善用免費又潔淨的太陽能供電，擺脫電網之餘，同時為電動車帶來真正的可持續未來。

美國新創太陽能電動車製造商Aptera Motors早前宣布將推出旗下首款量產100%全太陽能電動車Delta。其造型獨特，從側面看宛如太空飛船般，而且不似配備車輪，不過從正面及後面睇，你便會發現它似小型飛機，並只配備3個車輪（前2後1布局），而非4輪，廠方指這有助換來最小的滾動阻力，減少可能會損失能量的接觸點。以超輕複合材料打造的車身，設計極具空氣動力學特色，擁有僅0.13Cd是超低風阻系數，車重更是比現行的其他電動汽車輕 65%之多。據廠方指，此車在低至攝氏-28.9度和高達攝氏51.7度的溫度下進行開發，能應對不同的惡劣天氣條件。

不僅車頂和模仿蛋殼物理特性打造的拱形車廂錶台，面向天的部分包括頭冚和斜背都加鋪獨特菱形太陽能電池板，慕求從太陽獲得最大限度的能量，並且提供700W的持續充電功率，無論是在路上行駛中還是停泊在街道上，只要有日光，它就會充電。廠方將為Delta提供配置不同電池組容量的版本供選購，滿電下續航力由402km至1,609km不等，每日太能陽充電可補充的約25km至64km不等的續航里程，完全消除尋找充電站的煩惱。至於最大功率輸出則由100kW(即約134hp)至150kW(約201hp)不等，0-100km/h的加速表現大約介乎在3.5秒至5.5秒之間。此外，除了標準配備前驅設定，另亦可選全輪驅動，即使於冰雪及沙石路面行駛都不成問題。

同場加映：荷蘭Lightyear 0 正式投產

那邊廂的荷蘭新創電動車品牌Lightyear，則在上月宣布旗下首款的太陽能電動車Lightyear 0 正式投產，並預告將發表第二款太陽能電動車Lightyear 2。擁有0.175Cd超低風阻系數、以四輪驅動的5座位Ligtyear 0，是一款既可以插電式充電，亦可利用太陽能充電的太陽能電動車。頭冚及車頂連斜背鋪有面積達平方米的雙曲面太陽能電池板，加上車載60kWh電池，滿電狀態下續航力達625km(WLTP)，每日太陽能充電可另加達70km的續航里程，理論上日常用車都可享免費又清潔每一趟旅程，變相幫你大大減少對電網的依賴。車上配備四輪獨立電馬達及牽引逆變器，省卻了變速箱和驅動軸等耗能部件及減少了旋轉部件的數量，能直接輸出130 kW最大功率(即約174hp)及1,720Nm峰值扭力以驅動四輪，0-100km/h 10秒，極速160km/h。