憑變態殺人狂《金球獎》封帝　Evan Peters被受害家屬狠批傷口灑鹽

《金球獎》雖然已曲終人散，但仍餘波未了！憑漫威超級英雄「快銀」一角上位的美國男星Evan Peters，最終憑Netflix真人真事改編劇集《食人魔達默》（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story）而勇奪迷你劇／電視電影組最佳男主角。他在劇中飾演7、80年代真實連環殺人犯達默（Jeffrey Dahmer）。而當年受害者Tony Hughes的母親就對Evan不滿！

她指Evan應該在致謝詞中提及受害家庭目前仍然因達默的暴行而承受，亦應該要呼籲荷里活停止拍攝一些真實殺人犯的故事以及歌頌他們！而受害者母親更直言Evan獲獎只會增加受害者家屬的悲傷，她更質問Evan為何要接演此角色。最後她將矛頭指向Netflix：「實在好羞恥啲人借我哋嘅悲劇嚟賺錢。受害者從未見過一分錢。我哋每日都要經歷呢啲情緒。」

《食人魔達默》去年9月上架後大受歡迎，在短短上架3日內錄得1.96億觀看小時，成為去年最熱爆劇集之一。該劇記錄了達默於1978至1991年間殺死及肢解17名男子。