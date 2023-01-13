唔記得訂位無有怕　Walk-in都歎到嘅應節美食

春節親友飯敍太多，偶爾唔記得訂位點算好？其實坊間有唔少餐廳都有推出應節美食兼且唔一定要訂位至可享用，好似紅噹噹的川辣菜、手工薄餅及福建人氣菜等，應節又美味，唔記得訂位都無有怕，Walk-in都食到！

紅卜卜香辛惹味

不少四川菜都用上辣椒入饌，紅噹噹的有鴻運當頭的好意頭，好適合春節享用，而連續11年獲米芝蓮推介的四川餐廳麻辣燙Chilli Fagara於即日至2月5日新春期間推出節日美饌，以時令食材融入傳統新年菜，好似「萬佛朝宗」、哈哈大笑、龍飛鳳舞、茶香豬手、金玉滿堂等。當中的「萬佛朝宗」，其實是麻辣版佛跳牆，用上頂級鮮鮑魚、花膠、海參、元貝等珍饈配以麻辣高湯炮製而成。而「哈哈大笑」就用上鮮甜爽口的龍蝦肉配上青尖椒、紅尖椒和爽甜馬蹄等烹調而成，別具風味。不要錯過的還有「龍飛鳳舞」，以清香醇花雕酒烹調香滑細嫩的雞肉，配上沙參、玉竹、杞子等補氣益血的食材，有吉祥如意的寓意，為大家送上滿滿祝福。

意頭十足手工薄餅

喜歡食意大利菜的咪以為意菜就無賀年美食，英國手工薄餅店PizzaExpress以癸卯兔年的兔仔為靈感，加入象徵興旺富庶的金色食材，炮製出一系列別具東方風味的「金玉滿堂新年菜單」，於即日至1月25日期間供應，祝願大家豐衣足食。堂食4人餐有軟心芝士帕爾馬火腿烤蜜桃拼盤、金玉滿堂海鮮薄餅、黑醋油封鴨腿伴烤蔬菜、意式龍蝦海鮮湯粗管通粉及糖不甩麵包球，隨餐送上汽酒一瓶。菜單全部均是新口味，以軟心芝士帕爾馬火腿烤蜜桃拼盤為例，用上金黃色的烤蜜桃和帕爾馬火腿配以幼滑的軟心芝士、爽脆的火箭菜及橄欖油，寓意來年金玉滿堂。而圓碌碌可愛鬆軟的焗麵包球蘸上煉奶，撒上花生粉、椰絲、黑白芝麻及沙糖炮製而成的糖不甩麵包球，祝富大家財源滾滾。此外，於推廣期內每次惠顧任何分店（友邦廣場分店除外），結帳時隨單送上餐飲優惠券；而會員更於1月26日獲自動發放電子餐飲優惠券至會員帳戶添呢！

撈起打頭陣夠熱鬧

主打福建菜的莆田，於即日至2月5日期間帶來2至10人的套餐，有「吉祥套餐」及「鴻運套餐」，套餐有多道餐廳招牌菜，包括軟煎黃花魚、白玉菇XO醬帶子，以及在新春佳節寓意平安吉祥的媽祖平安麵等，所有套餐都有「鴻運發財魚生（鮑魚）」，即不同分量的撈起，以原隻南日鮑魚為主料，佐以特製酸甜醬汁，搭配紅白蘿蔔、青紅椒、柚子肉等，每一種食材均有富好意頭。賀年套餐建議1日前預訂，Walk-in都可以，但要有心理準備預留製作需時。