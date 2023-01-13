博愛街坊年捐起步禮　元朗商戶街坊樂響應　邵珮詩為善最樂

【特約報道】由博愛醫院及香港工商總會元朗分會聯合主辦的「博愛愛心傳萬家街坊年捐」(「街坊年捐」)籌款活動由1月5日至2月28日舉行，博愛醫院員工及義工於元朗、錦田、新田、流浮山、洪水橋及藍地等地向各商戶及街坊沿門勸捐，並於各區進行吉祥風車、幸運獅頭及新春掛飾義賣，宣揚博愛醫院服務社群的精神，並籌募擴展各項社會服務的經費。

街坊年捐起步禮日前於博愛醫院王東源夫人長者地區中心舉行，更邀請元朗民政事務處高級聯絡主任禤若翰及元朗區署理社會工作主任(策劃及統籌)楊永康蒞臨擔任主禮嘉賓，前香港小姐冠軍邵珮詩擔任司儀。

博愛醫院壬寅年董事局主席林群雖然因公務身處海外，仍呼籲各界人士支持籌款活動，指「街坊年捐」是博愛醫院最富傳統意義的街坊籌款活動，定會努力傳承下去，藉以為社會服務籌募更多經費，惠及社會上有需要人士。

候任主席陳首銘博士在活動儀式上致辭，他表示，「街坊年捐」除了籌款外，亦希望藉此宣揚博愛的慈善精神，並且同地區建立良好關係；而活動所得善款，將全數用作支援博愛醫院各項社會服務。陳認為，隨着疫情受控，社會防疫措施放鬆，加上通關在即，冀在種種利好因素下，商戶與元朗街坊可以踴躍捐輸，多多益善。

香港工商總會元朗分會副主席陳滿華受訪時直言，該會扎根元朗40餘年，與街坊們建立深厚情誼，疫情期間亦集合商會力量為街坊分發抗疫物資。同時，商會歷年來與和博愛合作無間，多年來與博愛並肩服務社會，今年亦將繼續支持「街坊年捐」，發揮工商企業的樂善好施精神，為社會上有需要人士出一分力。

香港工商總會元朗分會永遠榮譽會長黃達光受訪時指，博愛醫院可謂「元朗人的醫院」，直言元朗居民對博愛醫院很有感情，亦十分支持博愛的慈善工作。「街坊年捐」活動一方面可以促進商戶與社區的連繫，一方面亦可推廣樂善好施之心，進一步加強社區的凝聚力，與鄰里守望的精神，並呼籲各個商戶及街坊好友支持活動。他表示，香港經濟活動逐步復常，冀各界趁著社會氣氛愈來愈好時踴躍捐輸，以支援仍面對不少生活壓力的基層市民。

起步禮儀式後，擔任司儀的藝人邵珮詩亦參與大會特設的義賣攤位，勸銷活動義賣品如吉祥風車、手辦獅頭及新春掛飾。她認為活動十分有意義，同時日子鄰近農曆新年，很有節日氣氛。她又呼籲社會各界鼎力支持，指義賣品很應節，大家能「將愛帶回家」的同時，更可支持博愛醫院推行社會服務。

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