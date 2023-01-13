BLACK PINK港騷開鑼　余德丞帶「女」入場！

韓國人氣女團BLACK PINK今晚（13日）起，一連三晚在香港亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，藝人余德丞亦有來睇騷，他指今午主持電台節目後便立即趕來，因他買了VIP門票，要於4點入場觀看綵排，但因為綵排延至下午5點45分才開始，所以有時間去買周邊商品：「買咗海報同衞衣，但好多都已經賣晒，叫我聽日再嚟買。（用咗幾多錢？）1000蚊以下。」

問到今次是否很難撲飛，他說：「難呀，我用咗幾部電腦嚟撳，第一日就撳到，聽到我前面有人食炒價，萬五蚊兩張。」他指今日是與一個很喜歡BLACK PINK的女性朋友睇騷，問他是否女朋友，他說：「唔係啦。」他表示是近一、兩年才開始鍾意BLACK PINK，所以對上一次她們來港開騷時沒有去看，而他最喜歡的成員是Rose，問看綵排後覺得BLACK PINK表現如何，他說：「佢哋都係做自己，Jisoo仲戴住眼鏡，後嚟先除，係上飛機時嘅衫。」他指已有很久沒有看過韓星演唱會，對上一次在香港看韓星已是6、7年前的Big Bang演唱會。而歌手謝安琪與老公張繼聰亦有帶仔女入場睇騷。