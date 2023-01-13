和衣輕輕解　出火要盡快

新曆一月亦都係日本人嘅新春佳節，所以唔少人都會換番套和服出街應節。而喺AV作品中亦不時會見到女優以一身和式打扮登場，除咗增添日式風味外，輕輕解開再露出巨乳嘅畫面，為觀眾帶來極上官能刺激。

溫泉狂歡

由SOD出品嘅《絕頂溫泉旅行》中，青春少女朝海凪咲獲SOD安排去溫泉旅行，不過唔係去玩而係拍AV，而且仲要招呼多位男優添！當中佢會初嘗化身女體盛，身上鋪滿魚生嘅滋味，跟住就喺飯廳力戰3位猛男。之後，佢諗住去浸溫泉鬆一鬆，點知突然有男優走入嚟捉住佢嚟個水中激戰，砌到水花四濺。返到房間，已經有男優守候多時，等住將凪咲手腳綁起，再用震棒施以強烈刺激，今次呢個溫泉之旅真係夠晒滿足喇！

慾望強烈

喺FALENOTUBE推出嘅《背住丈夫與變態不倫旅行》入面，人妻篠田優性慾超強，苛索無度，搞到老公頂唔順，加上年紀大體力欠佳，所以已經好少行房，備受冷落嘅優妹終日悶悶不樂，同班師奶訴苦之後，對方就介紹佢玩交友軟件溝仔，仲話好多師奶都有玩，於是篠田優又玩埋一份，因而結識到一位精力旺盛嘅猛男拍拖，之後兩人去到溫泉旅館，優妹換上浴衣挑逗對方，繼而上床連番激戰，令佢好似回到青春時代一樣咁開心。

醉後結緣

片廠ROYAL推出嘅《早上起床見到浴衣的初級女職員》，講述泰祥同白桃花一齊出外公幹，完成工作之後，佢哋就諗住返酒店休息，點知公事同事搞錯咗，只係租咗一間酒店房，兩人只好屈就一下。第二朝早，泰祥起身時卻見到白桃花含情默默咁望住自己，原來前一晚佢飲醉酒，居然對花妹霸王硬上弓，由於雄風強勁令花妹相當享受，於是對泰祥產生好感，見泰祥起身就一於捉佢嚟番場「晨操」！

簡評

本仙去到日本浸溫泉，真係好鍾意着住浴衣四圍走，感覺舒服又可以融入當地文化，而睇AV亦好鍾意欣賞女優着和式打扮，就好似今日為大家介紹嘅作品咁。當中最鍾意朝海凪咲主演嘅《絕頂溫泉旅行》，原因係咲妹同班男優大玩多P混戰，已經夠晒刺激，仲玩埋女體盛、綑綁及溫泉打水戰，花樣多多，真係好精彩。