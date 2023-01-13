黎淑賢爆參選亞姐內幕　佳麗向工作人員送燕窩燉品

前亞姐黎淑賢（Bonnie）和楊玉梅接受資深傳媒人楊紹鴻主持的港台節目《一起走過的歲月》訪問，她們大談參選亞姐時的內幕，楊玉梅直言選美時見到不少選美黑幕，包括用剪刀剪爛其他佳麗的出場衣服，或在服裝上灑痕粉等。當年她以「黑馬」姿態入圍十強，並獲「最上鏡小姐」及「完美體態」獎項，點知領獎後到後台發現自己的衣服及內衣褲全不見，事後又因得獎而遭其他佳麗排擠而獨自坐在一角吃飯，讓她感到難受，甚至一度害怕在總決賽時若再贏得太多獎項，會成為眾矢之的，如今回想起來，楊玉梅後悔地說：「其實我當時應該可以獲得冠軍。只因當時心情受影響，臨場發揮較低調，故最後只得季軍。」

Bonnie指她那一屆選美，佳麗反而以收買人心的戰略為求突出自己，例如向幕後工作人員送贈燕窩燉品。提到與當時參選的宮雪花一起到巴黎拍攝外景的趣聞：「大家購完物返上旅遊巴，佢竟然徑自喺車上換新衫！」她指花姐如此出格的行徑，得到大眾的注意和歡心，但卻替站在她身旁的佳麗總是被搶焦而感可惜。

楊玉梅在選美後接拍第一部古裝劇《劍神不敗》，並擔綱女主角的經歷。她在劇中飾演一位江湖賣藝人，其中一場戲她要在小板櫈上轉碟雜耍。因為從沒接受過戲劇訓練，也不懂武打，她被幕後前輩徐二牛狠罵：「不要以為你選美獲獎就可以當上女主角！連紮實馬步都做唔好，唔知公司點解搵你嚟做。」雖然感到十分挫敗，但她強忍着淚水，廢寢忘餐反覆地練習。

原來楊紹鴻是Bonnie與前夫盧惠光兩位兒子的契爺，當年他移居泰國，其中一個原因也是為了盧惠光，又打算讓兩位契兒子在那裏讀國際學校。可惜不到一年時間，就傳出二人離婚的消息，雖然他們離婚，但仍保持友好關係，Bonnie大方回應：「我承認我處理得好好！」楊紹鴻見狀笑道：「你真的不知醜！」