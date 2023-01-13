天使 × 小惡魔　火併泰胸

每次提到天使與惡魔，總係分別指樣貌同身材，只係大家有冇諗過，如果面前有兩位身材火辣嘅索女，並各自擁有天使及小惡魔嘅氣質，大家又會點揀呢？今日就搵嚟泰國仙氣女神Sukanya Moey同豪放魔女Thapani Meemungtham比併一下，睇吓邊個最得你歡心？

仙氣逼人

若要問小惡魔嘅相反係乜嘅話，唔少人都會答係天使系美女，如果覺得就咁講有啲空泛嘅話，只要睇吓嚟自泰國曼谷嘅性感女網紅Sukanya Moey，自然明白天使系美女嘅魅力有幾吸引，同埋領略到仙氣逼人呢四個字嘅真諦。

早喺2017年開始模特兒事業嘅佢，樣貌清純，散發出一股清新仙氣，配合玲瓏浮凸嘅火辣身材，誘人得嚟，縱使佢着得有幾性感，仍然不減清新脫俗嘅魅力。事實上，佢亦相當明白自己嘅魅力所有，不但所影嘅寫真相大部分都係以純色及暖色系內衣為主，就連所擺嘅甫士都係優雅過人。

Sukanya Moey

年齡：24歲

身高：166cm

三圍：34F-23-35

豪邁奔放

如果用豪邁奔放嚟形容一位女性嘅話，大家可能覺得係指佢性格有啲男仔頭，只係將呢四個字套用喺泰國辣妹Thapani Meemungtham身上，卻並非指佢男性化嘅個性，而佢嘅為真係超豪邁，勁奔放！因為單係佢夠擔喺大庭廣眾下，以超火辣造型示人已經係碎料，佢仲有唔少更加大膽嘅行為，呢點絕非一般性感網紅可以做到，故此封為佢為小惡魔一啲都冇誇張。

雖然佢行為大膽，但其實喺佢投入網紅事業前，已憑住前凸後趷嘅魔鬼級身材，喺模特兒界獲得相當人氣之餘，更拍攝過唔少挑戰尺度嘅寫真，故此佢有如此狂野嘅表現亦係意料中事。

Thapani Meemungtham

年齡：26歲

身高：162cm

三圍：35G-22-35

第1回合

鬥氣質

可能有人會話，Thapani Meemungtham係小惡魔，而Sukanya Moey則係仙氣代表，兩者好難比較，但係咁講就錯喇！雖然兩女氣質不同，不過都要講佢哋嘅形象襯唔襯得起，從呢點嚟睇，舉手投足都散發出仙氣嘅Sukanya Moey，的確更勝一籌。

第2回合

鬥身材

作為性感女網紅，最重要係身材有冇睇頭，雖然Sukanya Moey上中下路都齊料，但講到玲瓏浮凸嘅話，Thapani Meemungtham則更勝前者，除咗一對G奶夠巨型外，加埋渾圓美股更係相當養眼。

第3回合

鬥人氣

兩位各走極端形象嘅性感女網紅，邊位喺網上嘅人氣高啲呢？Thapani Meemungtham嘅社交網追蹤人數超過66萬，而Sukanya Moey則只有23萬，真係輸足幾條街。

Why Not Both？

雖然俗語有話「鹹魚青菜，各有喜愛」，但只要有樣魰有身材嘅靚女，男人點可能唔鍾意呢？無論係小惡魔系嘅Thapani Meemungtham，定係仙氣十足嘅Sukanya Moey，對男士嚟講都有着令人着迷嘅魔力呀！