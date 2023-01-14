【是日通勝】

農曆十二月廿三

壬寅年 癸丑月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、20、34

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：勿指望別人一定會遷就你，做好自己最緊要。

金牛座：事業運上升，行動力強，可放膽追尋夢想。

雙子座：謀事易成功，但要保持低調，以免惹人眼紅。

巨蟹座：貪字得個貧，謹記知足常樂，提防騙財陷阱。

獅子座：飲食要節制，不宜大魚大肉，小心病從口入。

處女座：運勢不佳只是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：工作運稍遜，即使付出了努力也可能食白果。

天蠍座：幸運指數排第一，愛情運特別好，令人羨慕。

人馬座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

山羊座：運氣好也不要得意忘形，應懂得感恩和知足。

水瓶座：心態正面，別人願意親近，運勢也會好起來。

雙魚座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）虎 壓力大

鼠：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

牛：桃花旺，單身者有望遇上合眼緣對象。

虎：是日沖煞，壓力大，易出現妄自菲薄。

兔：辛苦搵來自在食，晚餐不妨豐富一點。

龍：有偏財運，抽獎容易中，讓你喜出望外。

蛇：精神飽滿，充滿自信，可望獲貴人賞識。

馬：易出現腰痠背痛，宜趁周末好好休息。

羊：偏財旺，利投資，但要提防貪勝不知輸。

猴：話頭醒尾，工作效率高，易獲上司器重。

雞：心浮氣躁，多接觸綠色植物可排遣鬱悶。

狗：財運稍遜，高風險的投資項目不宜沾手。

豬：情緒不穩，是非纏身，易與人發生爭執。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

天蠍座2023年整體運程

去年天蠍座其實已經歷了不少改變，一直被考驗對安全感的執着，這考驗在新一年裏會繼續，而且會迫使你面向更多不安感。5月的天蠍座滿月，衝着你對那些不再適合的事情而來，因為放手就是解決問題的方法，尤其是11月初出生的朋友要留意。運勢要到年中過後才會轉好。

社交生活開始活躍，如果依然是單身的你，就要趁吉星在伴侶宮的日子裏加倍努力，桃花旺盛的天蠍座屆時真的要好好把握機會。但因為有天王星對沖，導致感情關係處於不穩的狀態，如果已有固定伴侶的你，盡量給自己或對方多些私人自主空間，否則問題可能因感覺欠缺自由度而產生摩擦。

至於工作方面就不過不失，反而新一年不宜投資太多在高風險的項目上，容易有損失的情況出現，特別在3月左右的時候。生命力一向頑強的天蠍座，當生活當中的選擇變得愈來愈小時，嘗試去發掘一些以往你沒有留意的事，甚至是身邊的人，或許你會發現原來從別人身上，或者一些地方，甚至是大自然都有你能獲取的資源。聽上去是有點抽象，意思其實是如果你身邊有個人或有個地方，能夠給你情緒上獲得安全感，穩定的心情可讓你的生活變得更豐盛。一個人的能力有限，嘗試聯合不同的人或事，去成就更大的自我。