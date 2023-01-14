愛玩姊弟戀　雪兒與湯告魯斯拍過拖

美國老牌女星雪兒（Cher）日前騷巨型鑽戒疑與細30年的男友訂婚，查實76歲的她最愛食嫩男，曾先後與兩大男星湯告魯斯（Tom Cruise）以及韋基馬（Val Kilmer）拍過拖大玩姊弟戀！

雪兒經歷了兩段婚姻後於1985年與細16年的「荷里活小鮮肉」湯告魯斯拍拖，據知當時2人因出席男星辛潘（Sean Penn）與麥當娜（Madonna）的婚禮由新郎哥介紹之下認識。「姣婆遇着脂粉客」，2人不久便撻着！

據雪兒幾年前在訪問中透露她與「靚佬湯」因同樣有「閱讀障礙」的問題而獲邀請出席白宮一活動，2人就因為那個活動而擦出愛火。雖然2人拍拖不夠1年就分手，但雪兒表示2人一直仍然保持朋友關係。不過，她就對「靚佬湯」的信仰科學教有所微言。她說：「我同佢一齊時佢未係科學教教徒。佢係一個好男人，我認識之中嘅佢好好、好可愛。」而她更揚言「靚佬湯」是她愛情史上五大最佳情人之一！2人分手後兩年，「靚佬湯」就與另一女星美美羅渣絲（Mimi Rogers）結為夫婦，結婚3年後離婚。之後他先後與多位女星包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）、彭妮露告絲（Penelope Cruz）以及姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）相戀及結婚。

除了「靚佬湯」之外，雪兒亦與他的《壯志凌雲》（Top Gun）影星拍檔韋基馬（Val Kilmer）拍過拖。韋年紀比起雪兒細14年，他們於1982年拍拖兩年。雪兒多年後亦有提及2人的戀事，她大讚韋接吻技術好好。不過綜觀多段「姊弟戀」，雪兒曾表示細她18年的糕點師Rob Camilletti是其人生中的真愛！