平安夜天使降臨　葉蒨文發惡「棉花仔」投懷送抱

無綫小花葉蒨文飼養了愛貓「棉花仔（Cotton）」已經3年，最深刻是在平安夜帶Cotton回家，覺得像有小天使降臨。一身白毛的Cotton外表高貴，感覺難以親近，實則性格溫馴斯文，葉蒨文說：「佢係極度聰明，好嗲、好需要愛，冇脾氣，就算想發吓脾氣，佢都識得揀人嚟發脾氣。因為我比較惡，所以佢從來都唔敢蝦我。」

Cotton表情多多，葉蒨文稱有時玩得太忘形或太大力會被弄傷：「佢真係會有個內疚樣、頭耷耷唔敢望我。如果我嗰日好夜返屋企，佢會有個嬲樣，叫佢幾聲都唔應喺度發脾氣，但係一陣都係會因為太掛住我而衝埋嚟我懷抱，氹吓佢、抱吓佢，佢又會嗲番唔嬲。」

隔離顯靈性

當初養寵物，葉蒨文曾打算養狗，不過考慮到工作關係，貓貓會較容易照顧，所以最後決定養Cotton。她指愛貓有靈性，早前因為生病要隔離，與Cotton只能相望卻不能觸摸：「我問佢有冇掛住媽咪呀？佢就『喵喵』，我話媽咪都好掛住你，佢話『喵喵喵』，之後左閃右避想衝上嚟，最後要屋企人抱起佢。佢真係一隻超級可愛又聰明嘅貓貓，好有靈性，同人係會互動溝通，仲要好Sweet，遇到Cotton係緣分同幸運。」