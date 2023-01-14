娛圈單打︱擔大旗好評如潮　機會留給用功人

《萬千星輝頒獎典禮》雖已落幕，但看點又豈止一眾獲獎藝人，首次獨挑大樑擔任台慶頒獎禮司儀的周奕瑋，表現大方得體，更不失時機大膽截停在台上滔滔不絕的林敏驄，獲觀眾一致好評，推舉他為Do姐接班人。

都說機會是留給有準備的人。周奕瑋當晚不僅表現淡定，而且全程不用睇貓紙，對比新一代歌手唱歌忘記歌詞、藝人入廠遲大到，他讓人再次看到何謂專業，何謂尊重自己尊重觀眾。對於外界讚不絕口，周奕瑋謙虛表示全靠主持娛樂新聞台累積下來的16年經驗，會繼續努力學習。可以斷言，在Do姐離巢後，日後的大騷司儀必定少不了他的份。

說起周奕瑋擔任娛樂新聞台主播已經16年，真的令人嚇一跳，既驚嘆日月如梭，更驚訝於這位後生仔的Baby Face，難以相信他已經39歲了。十多年磨一劍，結果不鳴則已，一鳴驚人，但也不禁令人要問，究竟過去TVB做甚麼？何以這麼多像寶石一般的藝人，竟要苦等十多年才有一個發圍機會？

TVB常被嘲為老人台絕非無因，皆因過去實在太因循守舊，連帶許多年輕有心的新人也慘被蹉跎。所幸是近年TVB終於有所改變，放膽讓新一代接棒。除了周奕瑋，獲得「最受歡迎電視男角色」獎的周嘉洛年僅27歲，成為這個獎最年輕得主，便可見TVB力捧之心。儘管網民認為他未夠班，但讓後生仔上位，提供更多機會，才能促進新陳代謝，絕對是好事。

作為觀眾，當然樂見電視台有新人接棒，睇靚仔靚女，總勝過幾十年來都是那批老舊面孔吧。