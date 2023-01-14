東方日報C1：BLACK PINK Hea風不改　踩台只此一次

紅爆全球的韓國女團BLACK PINK連月來在美加及法國等地展開世界巡迴演唱會，門票收益逾15億港元，昨日相隔4年再襲港開騷，惟超級國際巨星式的霸氣卻惹來非議！之前BLACK PINK曾被批排練不足致表現失準，昨日竟在開騷前不足3小時才「齊腳」，未有提早來港預留額外時間踩台板，完成騷前的Sound Check Party（試咪環節）就直接開騷，被指Hea唱作風不改！

BLACK PINK去年底展開世界巡迴演唱會《Born Pink》，由於一票難求，已數度加場，目前在亞洲及歐美的演出增至53場，門票收益逾15.6億港元。昨日起一連3晚假亞洲國際博覽館Arena展開的3場香港站演出，是她們自2019年首度來港演出後，相隔4年再襲港，亦是繼剛過去的周六及周日兩場泰國演唱會後，亞洲巡迴海外的第2站。而3月的台灣高雄站本來只開一場，前日開售加場門票，有12萬人同時在線，門票在4分鐘內沽清。

泰國站提早一日抵埗

聲價百倍的BLACK PINK，排場及待遇已達世界巨星級數，雖然之前在歐美巡唱因有成員未能跟上舞步而被指Hea演，但無損她們在樂迷心目中的神級地位。在泰國開騷前，她們全團特意提早一天抵達當地準備，並順利完成2場演出，未知是否因此而對香港站的演出流程及舞台走位極有信心，竟完全沒有預留時間作額外的綵排，盡顯巨星風範！

而泰國成員Lisa日前難得返家鄉演出分外興奮，結束泰國站巡唱後，未有隨隊友返韓，獨留當地出席代言品牌的見面會及抽空陪家人，至昨晨才由泰國出發來港。心情靚爆的她以一身休閒運動服配Cap帽現身曼谷的機場，不時雙手合十兼狂派心心與泰迷道別。有半百港迷聞風趕往機場迎接Lisa，可惜最終撲空，原來Lisa已由秘道低調離開。

觀眾企到腳軟

Lisa的3名隊友Jennie、Jisoo及Rose原定昨日經韓國金浦機場乘搭私人飛機出發，疑臨時改變計劃，昨午1時才現身首爾仁川國際機場，約下午5時20分趕抵港。雖然距離開騷時間僅餘2個半小時，但3人表現得毫不着急。率先離開機艙的Jisoo一支箭走在最前，尾隨的Rose未有佩戴口罩，更被拍得仰天狂笑，似乎對於再度訪港相當興奮，身旁的Jennie則邊行邊聽音樂，神態自若。約5分鐘後，車隊駛入並接送她們離場。

香港站首場演出昨晚8時開鑼，當中購買了2,999港元VIP門票的觀眾可提前於4時入場，預定5時觀看Sound check party即俗稱的試咪環節，但由於3位成員接近5時半才抵港，故大會通知延至5時45分才開始。一到場四女即上台「試咪」，表現活潑，更向現場的VIP門票觀眾大派心心，令一眾企到腳軟的觀眾興奮不已！

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