超卓汽車頒獎巡禮：年度豪華越野車—Land Rover Range Rover

智能四驅 傲視同儕

作為Land Rover豪華旗艦車型，Range Rover集靜謐舒適與強悍性能於一身，不僅是豪華越野SUV的始祖，更在過去50年來傲視同儕，引領業界傳奇。來到全新第5代，無論是美學設計、造車工藝、動力性能、駕乘舒適等，均達到精益求精的新境界。

整合式底盤控制系統

Range Rover用上全新MLA-Flex車體結構，為這款豪華SUV的強悍性能、靈活操控和精湛工藝奠定了穩固基礎。車架整體剛性較上代提升50%，連帶傳進車廂的噪音也減少24%，加上車載第3代主動降噪系統，營造寧靜舒適的車廂空間。拍攝車既是全新旗艦車型P530，更是首度配備7座位的LWB Autobiography版，搭載4.4L V8雙渦輪增壓引擎配48V輕混能，擁有530ps最大馬力及750Nm峰值扭力。車載集iAWD智能四輪驅動、Terrain Response 2全地形反應系統、全輪轉向、獨立氣壓懸掛、主動式後差速鎖及全新Dynamic Response Pro等於一身的全新整合式底盤控制系統，面對不同地形的操控表現靈敏又穩定。值得一提是其僅5.5米的迴旋半徑，有利於山路或城市中轉彎抹角。

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