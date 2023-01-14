厚面子與黃阿瑪 　齊齊報到賀新春！

新一年雖然兔兔才是主角，但一些熟口熟面的人氣挿畫角色或得意動物主角賀年裝置也同樣大受歡迎！所以今個新春，大家反正會四出同兔兔拜年說聲Hi，不如也跟其他人氣角色開心見個面、打個卡，為兔年開個靚頭？

厚面子棒棒學堂

擁有一顆童心的你，一定要到有本地人氣插畫cheeky cheeky厚面子創意加盟的東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」，場內的「滿FUN棒棒學堂」不但搖身一變成為七彩繽FUN的賀年主題裝置，更有厚面一族3大人氣成員厚面子、厚面女及厚面兔坐鎮，以及珍寶珠棒棒糖互動遊戲讓大家玩埋一份！此外，「珍寶珠無限FUN快閃店」中更售賣歐洲直送新品及「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」新春限量版精品，連同場內舉辦的「FUNtastic新春厚面賞」，大家可以購物同時換領多款「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」限量版賀歲禮品及電子商戶現金券。想見一見cheeky cheeky厚面子的話，就要在2月5日前到場逛逛喇！

黃阿瑪限定行宮

「黃」上駕到，台灣【黃阿瑪的後宮生活】中的貓界皇帝「黃阿瑪」於即日至3月12日，帶同一行8喵「黃」族在置富Malls旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮，包括馬鞍山廣場的阿瑪「睡睡」平安寢宮、天水圍+WOO嘉湖的幸福罐罐膳食房、紅磡置富都會至尊「肉」璽御書房及沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園，與民同樂。除打卡外，置富Malls還有可供消費換領的「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」及「黃阿瑪請安茶具套裝」（2月25日起），另設春日‧好賞消費（1月22日起），除禮物外還可選擇美食現金券及電子禮券。驚喜浪接浪，於指定日子、指定商場還有開運財神巡遊及新春篋敲擊樂團表演，氣氛必定沸騰，喜歡「黃阿瑪」的喵奴萬勿錯過！