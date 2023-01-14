吳慷仁新年搬屋　替舊居打掃拍照　

台灣男星吳慷仁於踏入2023年給自己一個新開始，搬離住了10年之久的台北文山區，日前他於舊居收拾家當後，便走到每一個角落拍照留念，還搞笑地走入廁所拍攝，及後更把照片上載社交網，就照片中所見，慷仁把舊居打掃得乾乾淨淨，連馬桶也擦到白雪雪，顯然平日他也非常愛整潔，相信房東也非常滿意這位租客。

慷仁更回憶於居住該區10年來的感受，表示沒想過會在一個地方生活那麼久:「日子過著，生活忙著，就這樣一年過一年的住著…你說我特別熟了嗎？也可能只有辛亥路與興隆路熟悉些，也不是太深入到政大或是新店熱鬧的地方，記得住附近的小路，但叫不出名字…。」

對於外間說的起家厝，慷仁不諱言雖然該舊居只是租的，但於其心裡，它就是他的起家厝:「10年前搬來這裡的樣子，我記憶裡還很清楚，這個家是除了小時候高雄的眷村外，我住的最久的地方。」更指忙碌了幾天打包、搬運、清潔後，終於交還給房東，但於離開前特別於各個角落也自拍一番，紀錄下它乾淨的樣子:「如果它有生命，我今天有跟它說了聲謝謝，因為有它在，讓我在演員創業演戲初期…每天拖著疲憊的身體工作回家，都有它幫我遮風避雨。而長大後才感覺到…有一個家可以回是那麼難能可貴的事…謝謝你的照顧，文山區的家。」觀其車廂中大大小小的紙箱，加上搬運公司已搬走了一車，絕對不能小觀一個人的家也能如此壯觀。