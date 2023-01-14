逾萬人受惠　信和集團助基層添新⾐、辦年貨迎新歲

信和集團及⿈廷⽅慈善基⾦為超過 10,000 名基層⼈⼠及集團旗下前線員⼯送上關懷及祝福，並資助有需要⼈⼠添新⾐及賀年物品。（客戶提供）

臨近農曆新年，家家⼾⼾忙着辦年貨，信和集團及⿈廷⽅慈善基⾦將為超過 10,000 名基層⼈⼠及集團旗下前線員⼯送上關懷及祝福。今年新春送暖活動特別聯同 30 多間社區合作夥伴，透過上⾨探訪及送贈賀年福袋禮品，並資助有需要⼈⼠選購新⾐及賀年物品，讓基層家庭、獨居⻑者、少數族裔、傷健⼈⼠等弱勢社群感受節⽇氣氛。

信和集團副主席暨⿈廷⽅慈善基⾦董事⿈永光表⽰：「農曆新年是中國⼈最重視的節⽇之⼀，但『過節』亦難免為基層家庭帶來經濟壓⼒。我們希望藉着這次送暖活動協助基層家庭、⻑者，以⾄來⾃基層的集團前線員⼯趁過年前添置新衫、新褲、新鞋，意味著新⼀年的好開始與新希望，讓他們能夠開開⼼⼼迎接兔年來臨。我亦衷⼼感謝⼀眾志同道合的社區夥伴，以及多間⼤型連鎖零售商⼾響應⽀持，合⼒讓社會上有需要⼈⼠分享農曆新年的佳節喜悅。」

農曆新年與家⼈及親友歡聚，互相送上祝福，辦年貨、買新衫都傳統慶祝習俗。今年送暖活動特別邀請多間⼤型連鎖零售商⼾合作，分別為永旺（香港）百貨有限公司（AEON）、Dr. Kong健康鞋專⾨店、⾺拉松運動⽤品連鎖店（Marathon Sports）、運動休閒鞋履品牌 SKECHERS、以及服裝品牌 UNIQLO，由⿈廷⽅慈善基⾦捐出港幣 500 萬元，資助有需要⼈⼠於奧海城、荃新天地、屯⾨市廣場有關店舖，以及商⼾旗下其他分店網絡，選購⾐服、鞋履等物品度歲。

⽇前信和集團集團總經理暨⿈廷⽅慈善基⾦董事⿈敏華亦率先陪同基層家庭及⻑者，到UNIQLO 奧海城店選購新⾐，與他們⼀起「送舊迎新」。集團義⼯隊「信和友⼼⼈」義⼯今年亦繼續⾛訪多個社區，向基層⼈⼠送上新春節慶⾷品，準備迎接更美好的新⼀年。