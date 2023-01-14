【女團唇妝】跟BLACK PINK化初戀系唇妝搶鏡！

唇色從來都是第一眼就暴露出個人氣色好不好的地方，即使是皮膚好到可以全臉素顏，卻無論如何都會塗上唇色，讓整個人看起來更靈動。但塗上後又會害怕唇膏的顏色太過紅艷難以駕馭，大家不妨參考正在港開Show的BLACK PINK成員－Jisoo和Jennie塗上淡雅色調的潤澤質感唇膏，就可以看起來像素顏一樣，卻令整體妝容更精緻。

士多啤梨水漾唇

Jisoo的妝容淡雅清新，最特別之處就在唇妝上。她這次帶來一款全新色調唇膏，是品牌為她特別設計的限定色調#031 Strawberry。此唇膏以Jisoo的燦爛笑容為靈感，特意為她最愛的誘惑煥彩潤唇膏調配出全新亮麗紅調，並以其生日（1月3日）及喜愛的水果－士多啤梨命名。帶有一點粉調的紅色潤唇膏，散發青春活力又不會太過正式，適合拜年、約會等各種場合。而且潤唇膏蘊含97%天然成分，能低調地煥發唇部的自然健康色澤，締造持久光澤水漾效果。

高級感裸色唇妝

日前Jennie為南韓美妝品牌拍攝的廣告照妝容引起大家關注，更成為一眾美妝博主的討論焦點。因為Jennie這次沒有化高調的舞台濃妝，而是換上甜美水潤的日常妝容，看起來感覺加倍親切。這次妝容的重點在於大面積的胭脂與偏水潤的唇膏，而且顏色以偏淡的裸色帶點紅為主，顯得非常高級與清爽。官方透露Jennie這個妝容的秘訣就是全臉用了3支唇彩完成，例如眼唇妝用了#356 Sensual Nude Balm色號，胭脂則混合使用Sensual Powder Matte Liquid #435與#145兩個色號唇彩，大家不妨試試！