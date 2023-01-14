2023年荷里活電影巡禮　超級英雄電影續集片大混戰

回顧去年，荷里活兩部話題電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）以及《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）雄霸全球票房。而新一年，續集片以及大型特技電影繼續霸佔電影市場爭奪電影票房！

超級英雄電影大混戰

今年漫威（Marvel）以及DC兩大超級英雄電影陣營繼續晒冷，電影由年頭排到年尾！其中以漫威的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）於下月17日上映打頭陣，亦為第5階段的MCU（漫威電影宇宙）揭開序幕。之後就輪到《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）於5月5日上映為暑假檔期打頭陣，今次是《銀河》系列壓卷篇之外，亦是導演James Gunn過檔DC前為漫威拍攝的最後一部電影，可謂意義重大！而7月28日就輪到《Marvel隊長2》（The Marvels）登場，今集除了繼續有「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）孭飛之外，亦有韓國男星朴敘俊加盟，早前有傳他將飾演「Marvel隊長」老公。

至於DC，今年亦有3片上陣！除了年頭上映的《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）和《閃電俠》（The Flash）之外，今年亦有「重頭戲」《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）於聖誕日上映為2023年壓軸。

續集電影天下

除了6部矚目的超英片之外，今年亦有多部續集片加入混戰！其中以3月24日上映的《殺神JOHN WICK 4》（John Wick: Chapter 4）最令一眾影迷期待！今集除了有奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的John Wick繼續「殺戮戰場」之外，亦有「一個打十個」的「葉問」甄子丹重磅加盟。2人在片中有連場打鬥，令人期待！此外，今年暑假亦有兩部矚目的續集系列電影分別是5月19日上映的《狂野時速10》（Fast X）以及6月30日上映的《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），兩片繼續Sell集體回憶同情懷，相信在票房方面有一番龍爭虎鬥！

正所謂「有湯哥冇甩拖」，去年「票房福將」湯告魯斯（Tom Cruise）繼《壯志凌雲2》之外，今年又有另一部令人萬分期待的續集大片《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission Impossible: Dead Reckoning — Part One）於今年7月14日上映。大家可以在片中再次睇到「靚佬湯」的亡命演出！

此外，上世紀八、九十年代稱霸票房的動作天王史泰龍（Sylvester Stallone）主演的動作賣座系列電影《轟天猛將4》（The Expendables 4）今年9月22日就會上映，雖然今次主角環繞另一「猛將」積遜史特咸（Jason Statham），但預期老派動作片影迷仍然會「對號入座」！而今年3月3日亦有龍哥的《洛奇》外傳《洛奇系列：王者之後3》（Creed III）上映，不過今次龍哥就不會在片中演出，全片焦點將繼續落在飾演「阿波羅」兒子Adonis Creed的Michael B. Jordan身上。

合家歡之選

如果大家對超英片及續集片感厭倦，或會對以下幾部為大家介紹的合家歡電影感興趣。打頭陣就是復活節上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie），瑪利歐兄弟係邊個？相信不必為大家介紹！今次是任天堂製作的首部瑪利歐兄弟動畫，除了有一眾「機迷」熟悉的角色之外，兩大巨星「星爵」Chris Pratt和「后翼女」Anya Taylor-Joy就為主角配音。

除了《超》之外，今年亦有兩部由動畫及經典玩具「移置」的真人版電影。迪士尼今年再接再厲繼續開拍動畫真人版電影，今次就是80年代大受歡迎的動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）的真人版，影片將於5月26日暑假黃金大檔公映。而7月21日就有華納兄弟與Mattel合作的《Barbie芭比》（Barbie），今次是經典公仔Barbie首次「擬人化」，找來炙手可熱的「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演Barbie，而男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）飾演Ken，還有「尚氣」劉思慕助陣。單看預告片已覺玩味十足，究竟係咩葫蘆賣咩藥呢？那就拭目以待！

除了《Barbie》之外，另一經典玩具「孩之寶」的《變形金剛》系列《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）又嚟啦將於6月9日上映！影片開拍以來一直保持神秘，只透露楊紫瓊將為博派機械人密斯武配音。