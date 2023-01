2023年荷里活電影巡禮　超級英雄電影續集片大混戰

回顧去年,荷里活兩部話題電影《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)以及《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)雄霸全球票房。而新一年,續集片以及大型特技電影繼續霸佔電影市場爭奪電影票房!

超級英雄電影大混戰

今年漫威(Marvel)以及DC兩大超級英雄電影陣營繼續晒冷,電影由年頭排到年尾!其中以漫威的《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)於下月17日上映打頭陣,亦為第5階段的MCU(漫威電影宇宙)揭開序幕。之後就輪到《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)於5月5日上映為暑假檔期打頭陣,今次是《銀河》系列壓卷篇之外,亦是導演James Gunn過檔DC前為漫威拍攝的最後一部電影,可謂意義重大!而7月28日就輪到《Marvel隊長2》(The Marvels)登場,今集除了繼續有「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)孭飛之外,亦有韓國男星朴敘俊加盟,早前有傳他將飾演「Marvel隊長」老公。

至於DC,今年亦有3片上陣!除了年頭上映的《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)和《閃電俠》(The Flash)之外,今年亦有「重頭戲」《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)於聖誕日上映為2023年壓軸。

續集電影天下

除了6部矚目的超英片之外,今年亦有多部續集片加入混戰!其中以3月24日上映的《殺神JOHN WICK 4》(John Wick: Chapter 4)最令一眾影迷期待!今集除了有奇洛李維斯(Keanu Reeves)飾演的John Wick繼續「殺戮戰場」之外,亦有「一個打十個」的「葉問」甄子丹重磅加盟。2人在片中有連場打鬥,令人期待!此外,今年暑假亦有兩部矚目的續集系列電影分別是5月19日上映的《狂野時速10》(Fast X)以及6月30日上映的《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),兩片繼續Sell集體回憶同情懷,相信在票房方面有一番龍爭虎鬥!

正所謂「有湯哥冇甩拖」,去年「票房福將」湯告魯斯(Tom Cruise)繼《壯志凌雲2》之外,今年又有另一部令人萬分期待的續集大片《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission Impossible: Dead Reckoning — Part One)於今年7月14日上映。大家可以在片中再次睇到「靚佬湯」的亡命演出!

此外,上世紀八、九十年代稱霸票房的動作天王史泰龍(Sylvester Stallone)主演的動作賣座系列電影《轟天猛將4》(The Expendables 4)今年9月22日就會上映,雖然今次主角環繞另一「猛將」積遜史特咸(Jason Statham),但預期老派動作片影迷仍然會「對號入座」!而今年3月3日亦有龍哥的《洛奇》外傳《洛奇系列:王者之後3》(Creed III)上映,不過今次龍哥就不會在片中演出,全片焦點將繼續落在飾演「阿波羅」兒子Adonis Creed的Michael B. Jordan身上。

合家歡之選

如果大家對超英片及續集片感厭倦,或會對以下幾部為大家介紹的合家歡電影感興趣。打頭陣就是復活節上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie),瑪利歐兄弟係邊個?相信不必為大家介紹!今次是任天堂製作的首部瑪利歐兄弟動畫,除了有一眾「機迷」熟悉的角色之外,兩大巨星「星爵」Chris Pratt和「后翼女」Anya Taylor-Joy就為主角配音。

除了《超》之外,今年亦有兩部由動畫及經典玩具「移置」的真人版電影。迪士尼今年再接再厲繼續開拍動畫真人版電影,今次就是80年代大受歡迎的動畫《小魚仙》(The Little Mermaid)的真人版,影片將於5月26日暑假黃金大檔公映。而7月21日就有華納兄弟與Mattel合作的《Barbie芭比》(Barbie),今次是經典公仔Barbie首次「擬人化」,找來炙手可熱的「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演Barbie,而男神賴恩高斯寧(Ryan Gosling)飾演Ken,還有「尚氣」劉思慕助陣。單看預告片已覺玩味十足,究竟係咩葫蘆賣咩藥呢?那就拭目以待!

除了《Barbie》之外,另一經典玩具「孩之寶」的《變形金剛》系列《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)又嚟啦將於6月9日上映!影片開拍以來一直保持神秘,只透露楊紫瓊將為博派機械人密斯武配音。