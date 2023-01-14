賀歲禮盒　朱古力烘焙以外的選擇

送禮貴乎心意和新意，不想年年送朱古力、糖果或曲奇，坊間其實有好多選擇，由限量版美酒、茶湯、雪糕到賀年食材等應有盡有，除了本地美食還有外國精選禮盒，務必定對方滿意又稱心。

支援基層婦女

近幾年，經濟波動，本地基層都咬實牙根，期待來年更好。社企共廚家長集結由基層婦女和本地微品牌打造的香港製造兔年賀年禮盒，就有多款美食。當中包括手工琥珀核桃、滿滿果仁撻、意大利脆餅、腰果脆糖、藍帶媽媽鳥結糖，大家可配健康的蕎麥甘草蘋果茶、玫瑰洛神花桑葚茶或2款共融拼耳咖啡包泡沖包的咖啡，每個禮盒配有賀年小揮春貼紙。

雪糕盛宴

很多人喜歡在天氣寒冷的時候食雪糕，愈食愈滋味，有沒有想過新年飯後甜品以雪糕做主角呢？Häagen-Dazs今年有賀年雪糕蛋糕禮盒，新年盛宴以賀年全盒作靈感設計，8件雪糕以紅金色設計和堆砌，口味有紅桑子x朱古力蛋糕、香杧熱情果、黑糖奶茶及雲呢嗱，表面還有吉祥結、福到和柑桔等作裝飾，寓意來年盆滿缽滿、大吉大利！另一款年年「糕」昇雪糕蛋糕，以傳統年糕作主題，圓圓造型配食用金箔和朱古力紅棗，切開是曲奇雲呢拿和士多啤梨味雪糕，象徵來年更上一層樓。品牌更推出新春組合優惠，客人可用優惠價約88折買年年「糕」昇雪糕蛋糕及HK$25禮券套裝。

吉祥福鹿

很多動物都有吉祥的寓意，除了兔子，鹿也是象徵長壽福祿。Glenfiddich今年推出21年新年限量禮盒，盒子以雄赳赳的雄鹿作主角設計，橙色主角配酒廠蒸餾器和橡木桶，又有富東方特色的龍、鶴和煙花等作裝飾，別具一格。酒液放在加勒比海冧酒橡木桶裏熟成，酒體濃郁、辛香，有香草和拖肥糖的甜味。

低溫熟成金蠔

賀年菜中，總有一道蜜餞金蠔，原來除了本地出品，外國生蠔一樣掂。全新推出市面的天照金蠔禮盒，選用超過180克的歐洲生蠔，直送本後進行加工，以紫外線消毒、臭氧水清洗蠔隻，然後進行風乾和低溫熟成4至7日，打造出美味的金蠔，600隻金蠔中，只有約30隻能有30克以上的XL Size，相當珍貴。無論是香煎、配米飯或加入盆菜一樣得，質感鮮甜有口感，如果送俾各大「煮」人，自己都會有口福。

水晶杯配烈酒

在這個喜慶的日子，偶然來個碰杯，輕鬆自在。Johnnie Walker邀請上海設計師打造農曆新年限量版威士忌禮盒，盒子選用靈活飛躍的福兔作主角設計，配合金、黃或藍的搶眼色調，貴氣十足，又象徵大家永不停步。另外，品牌和酒杯製造商推出的限量版新年禮盒，內有1對水晶酒杯，用它來品嘗威士忌，風味加倍。客人於指定地點選擇Blue Label 1瓶，可獲限量版新禮盒，數量有限，送完即止。

消滯茶湯

除了品酒，一杯消滯茶湯也是節日必需品。Tea WG於1月16日至2月12日推出以茶入饌的期間限定賀年菜式，水晶肴蹄配加入香柚早餐茶的日式高湯啫喱，寓意橫財就手，主菜有多個選擇，香煎蜜餞金蠔配香脆意大利飯，醬汁加入蜜糖茶提升口感。香煎和牛舌配加入2000年普洱的牛肉濃汁，至於香煎紅鯛魚，當中的魚湯忌廉汁加入鐵觀音提升香氣。除此之外，品牌推出新春限定的茶敍宴會之茶禮罐，粉綠色茶罐以中式建築牌坊圖案設計，再加上可愛兔子，未飲已覺醒神。綠茶沖泡後，有雲呢拿和莓果香甜，清新芳香。除此之外，品牌亦有雲南普洱陳年茶餅禮盒、新款魅幻茶具系列和賀年禮籃等，選擇都相當多。

好味賀年脆卜卜

薯片都有賀年驚喜？是的！本地薯片名牌卡樂B今個新春帶來全新賀年滋味，最玩味的是將人氣的「燒烤味薯片」及「原味蝦條」來個大變身，換上全新賀年揮春主題Packing，前者就印上「福」字，後者則鬼馬地印上「龍蝦精神」、「鴻運蝦頭」、「蝦肥屋潤」、「蝦蝦大笑」4大祝賀語，玩味又好意頭，小朋友大愛！此外，品牌今年與醬油品牌李錦記玩聯乘，用上海皇XO醬炮製出全新的「海皇XO醬味薯片」，每一片V Cut薯片上都帶鹹香微辣的獨特滋味，還散發陣陣乾貝、蝦米等香鮮味，惹味又富層次。

日台風味

要預備大量賀年禮盒，又要因應各人喜好，除本地出品，外國也有很多優質的選擇。city’super集合了多款本地和外地的新出禮盒，來自日本的蝦餅品牌桂新堂，就有甜蝦、蝦與杏仁、赤海老和雜錦烤蝦煎餅口味。雪解年輪蛋糕選用朝霧生牛奶造型，口感濕潤鬆軟。台灣出品的乾貨禮盒系列，有乾貝、台灣埔里香菇和櫻花蝦乾選擇，愛重口味可以送一個秘製牛肉麵禮盒。本地薑就有望月伯爵茶及朱古力曲奇禮盒，大家可以一次過盡情買。

本地茶‧酒

好多時開心會飲、傷心更加會飲，係咩？就係酒！本地茶飲品牌「師父好茶」今個農曆年推出全新限量新年套裝，並唔係茶，而係酒。請來本地調酒師兼設計師練黑龍設計，成就出全新的「話走就酒」系列，每一支都是Made in Hong Kong，分別有紅棗黑糖港式奶茶琴酒（The Authentic HK Milk Tea Cocktail）、台式貴妃茉莉冬瓜茶酒（Lychee Winter Melon Jasmine Tea Cocktail）及冰糖陳皮普洱伏特加（Rock candy tangerine peel Pu'er tea cocktail）。當中的紅棗黑糖港式奶茶琴酒可以說極具本土特色，用上錫蘭紅茶、煉奶、紅棗、黑糖和氈酒調製，帶來富酒精的港式奶茶‧酒，錫蘭紅茶的茶甘配上紅棗黑糖的溫潤香甜，以及細滑奶香與溫暖不辣口的微醺酒香，令人一試愛上！