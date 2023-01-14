食好西！好玩滋味西餐

新正頭幾日假期，出街搵食除了中日菜式以外，都有唔少西式好選擇，好似人氣西式餐廳推出新Menu，帶來全新的麻辣牛肉芫荽薄餅，仲要芫荽任加；另有美式潮流漢堡店進軍九龍灣，帶來驚喜新菜式，想放假Hea住歎就要Loop落去睇喇！

大玩Fusion混搭

西營盤近年發展迅速，多國主題餐飲紛紛插旗，當中的型格西餐廳Cafe2 Oyster n Grill素以親民價的精緻西餐而深得區內食客歡心，成為人氣名店之一。踏入新一年，餐廳大玩Fusion煮意，選用優質中式食材融入西餐之中，推出4款中西合璧的混搭菜來，如結合四川與西式的麻辣牛肉芫荽薄餅，用上新西蘭肉眼配以自家製麻辣醬、番茄蓉等醬汁配搭製作，肉香味濃又質感嫩滑，熱辣辣出爐奉客，大家可以即席加入大量新鮮芫荽，香氣撲鼻又美味。此外，還有東坡肉意大利飯、菠蘿膶腸薄餅及腐乳肉片韭菜花炒意粉，當中的腐乳肉片韭菜花炒意粉用上知名的開平腐乳配上美國豬肉眼及意大利Granoro 意粉炮製，意粉非常掛汁，口感煙韌，腐乳香味濃惹，驚喜之作。餐廳為答謝一眾食客的支持，於即日起更推出即開精選生蠔買一送一的優惠，除開每半近乎半價優惠；並且於每晚6時至9時30分惠顧指定金額，每位另加HK$80即可無限暢飲紅、白及啤酒的超值優惠，抵！

人氣漢堡店新花樣

喜歡食高質漢堡的對本土人氣小店Texas Burger絕不陌生，品牌副線b.o.t.h. by Texas Burger最近於九龍灣開設新分店，除帶來招牌漢堡外，還有多款新菜式，包括全新口味的艾斯阿格芝士漢堡及小龍蝦芝士牛肉漢堡、厚切咖啡豬鞍扒、法式油封鴨髀配日本「曉」蛋牛角窩夫、坊間少有的青番茄鯕鰍魚柳等，還有首度推出的美式手工Pizza。食肉獸可別錯過厚切咖啡豬鞍扒及法式油封鴨髀配日本「曉」蛋牛角窩夫，前者用上加拿大天然無激素、無污染的豬鞍，油脂分布均勻，肉質鬆軟，口感嫩滑，每份重達10安士，相當有分量，扒面更鋪上秘製醃料及堅果味突出的咖啡粉，配上Kahlua咖啡酒調配的醬汁，風味獨特。後者的法式鴨髀肉質柔軟順滑，肉味香濃，外皮經煎封帶點焦脆，與充滿牛油香又酥脆的牛角窩夫及鮮紅亮麗的「曉」蛋蛋汁同吃，鮮香美味，更可伴微酸的柑橘香草醬汁來吃，平衡油膩感。此外，餐廳亦有香港少見的青番茄鯕鰍魚柳，魚肉質感相對較有口感，而且較一般白身魚濃味，而青番茄Tomatillo味道酸酸甜甜，配上青檸、墨西哥辣椒製作的醬汁，零舍醒胃。至於新店裝潢亦較其他分店大有不同，入口的招牌用上美式歌劇院燈箱概念，氣魄十足；而室內則以美式欖球運動場館為設計藍本，予人活力十足之感，同時具備美國小鎮的地道色彩。