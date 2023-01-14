Toyota全新第3代Sienta抵港

換上內外新設計、新1.5偈及新設計TNGA (GA-B)底盤的全新第3代豐田(Toyota) Sienta近日宣布正式抵港。

今代Sienta大玩稱為「Shikakumaru」(四角丸)圓角線條設計，頭尾燈及面罩設計注入圓角括弧元素，造型更親民，更平易近人。另一令人驚喜的是，車身雖然保持跟上代相若的尺碼優勢，但車廂空間以至車窗面積皆有所增長，其中車廂高度增至1,300mm(+20mm)，帶來更多頭部空間，加上三排座椅經重新設計和車窗加大，整體的乘坐空間感較上代提升。

輸港新Sienta提供Luxury豪華版和HEV混能版，兩版本均搭載全新1.5L直三Dynamic Force引擎，前者配全新10前速Direct Shift無段變速波箱，最大馬力119PS(+10PS)，最大扭力145Nm(+9Nm)，耗油量低至17.8km/L(WLTC) ；後者兼搭載恒磁同步馬達、e-CVT電子式無段變速波箱及新研發的鎳氫電池，最大馬力及扭力分別達115PS(+15PS)及120Nm(+9Nm)，廠方公布耗油量來到25.6km/L(WLTC) 的新低水平。