Edan大讚Stanley係「天才配音」：佢把聲好得意！

MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）以及陳欣妍（Shirley）聲演的電影，今日（14日）在九展舉行慈善首映，吸引逾500粉絲企滿4層樓，場面墟冚。

Edan今次是第二次聲演，自誇是資深配音員，覺得今次比上次配音順利及更快完成，但笑言今次壓力較大，因為面對Stanley這個「超強對手」，讚Stanley好勁，是天才配音員。Stanley亦回敬Edan做「前輩」，直言第一次配音好緊張，他聲演的角色是貓界的一代宗師，角色較年長，笑言：「有問過配音老師使唔使把聲扮老啲，我都請教Edan，佢畀咗好寶貴嘅經驗我，叫我咬字清晰啲。」而Shirley則指今次是她第二次配音，希望有進步。

受訪時，Edan提到指點Stanley一事，Edan稱：「點敢！講笑咩！同Shirley合作過無新鮮感，同Stanley第一次合作配音，聽到佢把聲好得意，佢好快上手。」Edan之前拍《I SWIM》被指咬字不清，會否覺得自己一雪前恥？他自嘲：「上次配完音都被人話咬字不清，要慢慢改善。」Stanley亦讚Edan很努力改善這個問題：「佢好刻意擘到個口好大去講，佢好留意。」問Edan有沒有趁配音前輩在場偷師？他說：「都有，同埋都有好多人畀好多意見我，我自己都有出去畀錢上堂，發覺都係語速嘅問題，同埋嘴巴唔郁嘅問題，所以平時練習個嘴要郁多啲，同講慢少少。（太心急？）係，同埋好易緊張。」而Shirley 則笑指Edan腦袋轉得快過嘴。

農曆新年將到，MIRROR暫未安排團年，應該新年後見，又稱應該不會到花姐家拜年，問到Edan今年工作排山倒海，利是會否加碼？他就覺得最緊要大家開心，未知預幾錢封利是，不過因今年不用開劇，可能不用派太多。Shirley就透露新年將與男友沈震軒去泰國旅行，Edan即講笑：「你會唔會派利是畀我哋？」Shirley即撒嬌表示未咁快，隨即反向他們逗開工利是，並爆Edan和Stanley利是好大封。