本日日本：可愛爆燈！全新Snoopy家居服暖入心

喜歡史諾比（Snoopy）及《花生漫畫》（PEANUTS）一眾角色的朋友要留意了。日本家居服飾品牌gelato pique剛推出了與《花》聯乘的家居服和商品系列「Peanuts Meets gelato pique 」，以蓬鬆的面料製成居家服、居家鞋及毛氈，非常適合冬天穿着使用。其中注目的有中性設計的對襟毛衣，背面印有史諾比、查理布朗及一眾朋友。有象牙色和深灰色兩種顏色可選，其中象牙色上飾有以《花》角色為靈感的彩色鈕扣。還有以提花圖案表現側身史諾比圖案的針織居家服，分別有寬鬆長袖套頭衫、長褲和連衣裙3款選擇，均有象牙色、深灰色和粉色可供選擇。而將《花》角色採用大膽設計的套頭衫，男女裝各不同的特點，女士的是象牙色上衣印有史諾比圖案，而男士的則是綠色上衣上印有查理布朗圖案。此外還有以gelato pique流行的蓬鬆材料「Gelato」製成的氈子、100%棉製成的帆布手提袋及蓬鬆面料製成的室內鞋等，全均散發可愛氣息，令人愛不釋手。即日起於gelato pique日本全國分店及官網有售。