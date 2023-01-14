張敬軒約定大戰四方城　自嘲唔夠王菀之打！

歌手張敬軒（軒仔）與王菀之（Ivana）今日（14日）出席英皇賀歲片《超神經械劫案下》宣傳，吸引逾300人圍觀，場面熱鬧！談到新年將忙於四圍宣傳，軒仔透露已約定劇組打麻雀兼拜年，還爆料指Ivana牌章勁唔夠打，Ivana說：「係奶奶訓練有數，之前做慣晒魚腩，我唔想㗎！但冇辦法控制到。」

談到其網上綜藝節目《軒公敲碗》與李璨琛囡囡李元元「談情」，沒料被對方一句：「我覺得你好鍾意我！」完美KO，軒仔對此說：「第一次湊BB，佢轉數超快，真係嚇親，嗰句我真係毫無招架之力，同埋佢都係性格巨星。」對於今年賀歲檔還有其他電影上映，二人指寄望百花齊放，Ivana說：「或者我哋着住戲服去戲院捧其他賀歲片場，之後再邀請番佢哋睇呢套戲，其實我都期待甄子丹睇我同軒仔嘅打戲，或者佢都好滿意。」有份參與該片的洪嘉豪，卻於活動舉行1個半小時才姍姍來遲，表示因工作關係遲到，軒仔甫見他即講笑寸他：「我哋嘅主角終於到場！」令嘉豪哭笑不得。

提到樂壇教父Uncle Ray離世，軒仔直言是娛樂圈重大損失：「有啲前輩係同佢好近距離嘅朋友，有睇到佢前一段時間喺醫院嘅情況，好似都幾樂觀同精神，希望佢家人節哀。」Ivana則表示會為Uncle Ray家人及愛錫他的人祈禱。