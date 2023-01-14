林家棟新片參加柏林影展感榮幸　Lokman：十分開心

由影帝林家棟及Lokman（楊樂文）＠MIRROR主演的新片《命案》將成功入圍本屆柏林影展的 特別展映單元（Berlin International Film Festival - Berlinale Special），電影未上映已衝出國際，令台前幕後振奮不已。

身為男主角的家棟聞得喜訊，即開心表示：「好榮幸《命案》率先喺柏林電影節同觀眾見面，感恩有一班好嘅團隊支持，希望大家鍾意啦。」Lokman則謂：「感受非常簡單，十！分！開！心！依然最希望到時候有檔期能飛到現場，同觀眾作近距離交流及接觸。」

據悉，該片講述執意要幫鳳姐化解「死刧」的命理大師家棟，機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東Lokman，挑起了少東與生俱來的殺戮衝動，而少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨吳廷燁，堅信對方天生心理變態，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運…老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！大師頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！單看劇情已知道家棟與Lokman接受了一次演技大考驗，戲迷自然拭目以待。