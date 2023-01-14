有種好男人︱陳自瑤黎學勤做情侶：佢一親熱就面紅！

無綫熱播劇《有種好男人》昨晚（13日）播出的一集，是講渣男「賴Sir」歐瑞偉終被揭發搭上楊卓娜的下屬「Macy」張詩欣，令「娜姐」楊卓娜瞬間崩潰，坐在路上放聲痛哭，獲「夏中秋」徐榮化身暖男給予安慰，落力氹女方開心，更出頭寸爆歐瑞偉，最後成功將楊卓娜「私有化」。

現實中楊卓娜有暖男丈夫，與「廣告燈箱大王」楊志翹相愛十多年，她受訪時稱未遇過渣男，但以前會跟「娜姐」一樣執着：「以前我都會為堅持而堅持，所以我好認同『夏中秋』所講『唔放手咪仲嘥時間』。」對於拍攝淚崩街頭一幕，她說最困難是穿高跟鞋行斜路，她笑言：「我未試過喺條街放聲大哭，好尷尬，但咁樣做任性得嚟又好過癮，好宣洩到情緒。」

在劇中和「田中直男」黎學勤（Jeffery）演情侶的「飛雲」陳自瑤（Yoyo），表示與對方首次合作，說與私底下不相熟的演員扮情侶，拍攝初期需慢慢摸索，並大爆對方一拍親熱戲即怕醜，她說：「Jeffery當然有面紅尷尬嘅情況啦，所以多數都係我主動撩佢傾偈、講笑，去紓緩佢情緒令佢放鬆啲，大家盡量熟落啲就冇咁尷尬。」劇中「飛雲」疑似遇上靚仔富二代，問現實中靚仔和有錢會怎樣抉擇？Yoyo打趣說：「當然係靚仔又有米啦，但其實都幾難，因為人永遠冇完美嘅，不過我覺得最緊要係專一。」