【Zac玩Zac食】瑞士小屋的溫馨甜蜜滋味

「雪山裏不知清冷，只知兩情相愛」，近日因為一套全新武俠劇，經常在電視聽到這兩句主題曲歌詞，那種雪山寒風中相擁的詩意浮現腦海中，幻想自己和摯愛在瑞士小屋中溫馨共度甜蜜時光！機會嚟啦，唔使搭長途飛機去瑞士，都可以搵到呢種感覺！

位於港島金鐘的S酒店與瑞士奢華腕錶珠寶品牌一起將酒店大堂酒廊打造成冬日度假小鎮，四間窩心的瑞士小屋，畀大家恍如置身和暖洋溢的歐洲小木屋中，享用一個瑞士小屋下午茶。小屋內的滑雪掛畫及布置，木枱上亦擺放了飾以品牌標誌的蠟燭及香水，座椅上仲有品牌嘅咕𠱸，給人猶如燭光般的溫暖感覺。

心形一直是品牌鍾愛的圖案，今次酒店行政總廚以不同的形態將其呈現於下午茶之中，包括飾以品牌「C」標誌的Happy Hearts 心形盒子龍蝦三文治，以及Happy Hearts Scones英式鬆餅；而適逢兔年將至，大廚亦特別加入雙兔雙喜朱古力慕斯蛋糕，及代表喜慶紅色的Happy Sport兔年腕錶朱古力錶盤配焦糖榛子脆餅，與桌上擁有色彩繽紛圓蓋的Happy系列香水互相輝映，大家可於拍照打卡同時親試香水的甜蜜氣息。

精緻窩心場景嘅瑞士小屋下午茶只係期間限定兩星期至1月20號，大家可以選擇於大堂酒廊享用二人份的下午茶，而於瑞士小屋享用下午茶就需要至少四位客人才能預訂。

Profile：Zacky Sun

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