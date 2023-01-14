袁澧林與Edan傳緋聞擔心被攻擊：始終佢係偶像

文青女神的袁澧林(Angela)，早年轉投古天樂旗下專注電影發展，當年讀浸大時已兼職拍廣告的她，一直是廣告界人氣搶手貨，她坦承入行以來發展順利，唯一挫折是2017年遭前經理人公司控告私自在外接工作，她說：「當時是係誤會，諗番起嚟當時自己處理人事唔成熟，嗰時唔開心唔係工作上嘅損失或事業停頓，係太後生唔識得處理突如其來嘅事，情緒打擊係最大。有擔心過前途，但官司知一定唔會打，因為我無做錯，我無擅自接JOB，亦唔會咁樣做，但細節唔想講太多，只可以講嗰時情緒影響好大。」

Angela是古天樂公司力捧女演員，她承認曾經有一位廣告界前男友，但她現時單身，公司也沒禁止她拍拖，至於因與Edan呂爵安多次合作而傳出緋聞，她的反應是：「唔好傳啦！(會被粉絲攻擊？）係呀，始終對方係偶像，經常被要求保持距離。係會收到好多粉絲私信，叫我唔好近佢咁多！我冇呀！其實粉絲佢哋應該覺得我哋係專業，戲中我哋做男女朋友，但全因因我哋專業咁演好，做劇情所需、或要講嘅對白。」

Angela理想對象條件，她表示最理想是年長過自己一段距離，大十年最好，前度當時比她大八歲，她覺得好吸引，認為成熟的人可以帶領她，她說：「有才華最重要，有埋靚仔樣當然好，養眼都係一件好事，圈內圈外都冇所謂！」談及做演員的終極目標，Angela原來備受演戲老師林立三的影響，她說：「老師話大份演員社會地位低，尤其係舞台劇演員，佢希望由佢訓練出來嘅演員可以默默為呢行業服務。所以去年我拍咗三部戲，生日時就寫咗一篇文，話好開心自己能為呢個行業服務！雖然外間會認為你已經係女主角，但我真係有種心態，想為呢行貢獻多啲！」

最近更在新片中飾演基層任性單親母親，成功一洗固有花瓶形象，更令她首度入圍爭金馬影后，她坦言已視演員為終生職業與目標，透露跟林立三學演戲已有四年之久，今次獲提名，她特別感謝拍檔張繼聰，她說：「阿聰百分百係我恩人，最初劇組冇諗過搵我試鏡，係阿聰向劇組推薦先有機會試鏡。」原來疫情高峰期，古天樂得悉旗下藝人多沒工作，特意安排了為期一年的工作坊，更邀請了張繼聰與藝人們交流，促使她與阿聰結緣，她說：「第一次有成三、四十人，連古生都會親自做workshop，再由阿聰領導分享，阿聰說過我出席率最高，看見我的潛能。」