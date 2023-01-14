阿Mo有新治療方案　盼有突破性進展

舞者李啟言（阿Mo）於去年7月MIRROR演唱會意外中受傷，至今一直接受治療，其父李盛林牧師的第25封代禱信在今日（14日）發出，並以「感恩」為題。信中李盛林指過去1個月終於鼓起勇氣分享心路歷程：「總的來說，就是更體驗到所信的是一個有血有肉的信仰，也深深經歷上主的恩典與同在。」，並希望大家為阿Mo的女友So Ching的復出禱告：「特別在時間運用的調整，怎樣配合與啟言一起面對前面工作及復康的新挑戰。」

至於兒子阿Mo的最新情況，李盛林感謝醫護人員細心護理：「褥瘡部位沒有感染，漸漸癒合。」外，更已制定最新的醫療方案並於下週開始：「運用各項先進復康器材配合全新的醫療方案。」、「在新醫療方案下，醫療團隊也稍作調動，盼望啟言在體能和意志上能配合這新安排，並有更突破性的進度禱告。」並希望阿Mo的每一組相關神經和肌肉，包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉，能在治療中被強化和復甦，不會有任何負面影響。

代禱信內容如下:

感恩

1. 「勇氣總結 」：Mo爸在過去一個月終於鼓起勇氣，在不同媒體錄製分享在艱辛等待中的心路歷程。總的來說，就是更體驗到所信的是一個有血有肉的信仰，也深深經歷上主的恩典與同在。

2. 「褥瘡漸愈 」：感謝大家的代禱及醫護細心護理，褥瘡部位沒有感染，漸漸癒合。

代禱：請繼續用信心的禱告記念我們 -- 祈求憐憫的主精準醫治

「耶穌設一個比喻是叫人常常禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）

（一 ）「啟言最新近況 」- 請繼續禱告記念

1. 「新醫療方案 」：已制定了下周開始，運用各項先進復康器材配合全新的醫療方案。請為開始另一階段復康能有突破性的進展禱告。

2. 「體能意志配合各項新安排 」：在新醫療方案下，醫療團隊也稍作調動，盼望啟言在體能和意志上能配合這新安排，並有更突破性的進度禱告。

3. 「神經與肌肉聯繫 」

請再繼續為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦，不會有任何負面影響。

4. 「面對挑戰 」

請繼續為So Ching的復出禱告，特別在時間運用的調整，怎樣配合與啟言一起面對前面工作及復康的新挑戰。

（二）MO 爸媽

「MO 爸的等候學習 」

1. 「持久禱告的 」：路 18:1-8

25週了，的確看到了很多奇妙的進展。但前面要走的路仍長。正如聖經的鼓勵，我們要堅持禱告才不會灰心，並可見蒙應允的成果。

2. 神的帶領預備新復康方案

在禱告中經歷到神的開路引領，在這黃金復康的一年遇見有很多有心人，最後定出了一個全方位的治療方案，使全家人仍看到前路，啟言也雀躍地全力以赴。