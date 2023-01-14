方力申太「宅」難搵對象　林盛斌無能為力

由郭偉亮(Eric)、胡美貽（Nicole）、黃紫恩（Jojo）及譚焯升（Clevis）主持的J2節目《鋪鋪Poker》，今晚（14日）播出的一集，方力申繼續做「替工」替「師兄」劉浩龍做主持，嘉賓仍是林盛斌（Bob）。今集話題是阿Bob分享當金牌媒人的經驗，原來阿Bob讀書時已開始照顧身邊的單身男︰「我讀書時拍拖，見到啲朋友冇伴，就會叫自己女朋友，下次出嚟帶多兩個女仔出嚟一齊玩，都先後有十幾對拍拖。最緊要係見到佢哋一齊幸福快樂，自己會仲快樂。」

阿Bob雖然撮合不少圈中人，但直言對方力申無能為力，原因是對方太宅，更自爆最新撮合對象是師兄，不過難度頗高︰「研究緊幫師兄搵對象，有個圈外女仔介紹畀佢，不過師兄仲宅過方力申。」方力申爆阿Bob的介紹手法是「好女兩頭瞞」，他笑說︰「阿Bob同兩邊都會話『佢好冧你喎』，總之撥到着晒。」阿Bob解釋是覺得雙方都有機會才出此招。

至於Eric則提議阿Bob可以開發「一Bob即中」App來撮合有緣人，阿Bob也贊同會大有可為，他自言有強大的「數據庫」，齊備各式各樣男女資料作配對︰「我搵嘅男仔唔少都係專業人士，財政方面一定冇問題。當然打工仔都有，睇雙方要求同係咪相配。」Nicole聽到阿Bob有「數據庫」即賣口乖猛叫他「Bob爺」並要提供資料，她說︰「行業唔緊要，要夾囉。」