Tiauna Riley　直逼四仔　睇到心臟痛

以前睇鹹片不外乎係日本AV同四仔，只係隨住OnlyFans呢類會員制平台出現，便冒起一班以拍攝情色影片紅爆網絡嘅網紅，其中就有呢位身材標青嘅Tiauna Riley，佢嘅演出放蕩又狂野，直逼四仔程度呀！

大膽挑逗

每年美國四仔界都會發表行業展望報告，今次佢哋稱四仔業面對嘅挑戰，除咗係網絡盜版影片外，仲有OnlyFans呢類會員制平台嘅冒起，皆因平台嘅入門要求低，又唔受到四仔片廠嘅限制，最重要係更多利潤直落自己袋，故此吸引唔少高質又想透過情色影片搵錢嘅索女，紛紛投身會員制平台嘅行列。

事實上，唔少四仔片廠都稱近年難搵高質新星加入，咁又係喎，唔受片廠限制，宣傳又可以自己搞掂，難怪高質靚女情願投身員平台搵銀，其中就有呢位嚟自美國嘅Tiauna Riley。相信有睇過佢喺社交平台上分享嘅寫真相及影片就知會知道，佢最大嘅賣點就係100%挑逗你，真係心血少啲都會頂唔順呀！

裸模出身

Tiauna Riley樣靚身材正唔在講，最重要係今年只得22歲，名副其實係青春無敵，難怪佢影親嘅寫真相度都極盡火辣，更何況有經營會員制帳號嘅佢，仲有為會員提供直逼四仔嘅情色影片，演出同脫星無異。

據講其實喺佢經營社交網及會員制平台之前，本身係一位成人模特兒，當時佢亦有考慮轉戰脫星界，不過眼見會員制平台嘅勢頭相當好，同時又唔受制四仔片廠，故此佢就直接喺網上演出，喺短短日子，就吸級超過22萬粉絲，足見人氣相當高，更吸引唔少四仔片廠搵佢拍四仔。雖然呢種做法對四仔片廠嚟講，未嘗唔係一個新發展方向，但Tiauna Riley坦言如果同對方合作嘅話，可能會令自己嘅演出自由度減低，因此佢仍在考慮中。

Profile

出生地：美國

身高：163cm

三圍：34G-25-36

雖然喺會員頻道演出大膽嘅Tiauna Riley，並唔急於跟四仔片廠合作，但為咗有效宣傳自己嘅魅力，佢相當落力喺社交平台宣傳，經常分享超火辣嘅福利相。