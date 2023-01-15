【是日通勝】

農曆十二月廿四

壬寅年 癸丑月 癸酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、出行、開市

忌：詞訟、動土、穿井

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：20、22、28

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

金牛座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

雙子座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

巨蟹座：享天時地利人和，可放膽追夢，勿浪費時光。

獅子座：財運亨通，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

處女座：對伴侶要多包容，咄咄逼人只會令對方討厭。

天秤座：趁周日做點運動，無論對身心健康都有益。

天蠍座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

人馬座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

雙魚座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 遇小人

鼠：處事胡塗，易因錢銀問題陷入是非爭端。

牛：眼光獨到，出外購物易獲得意外收穫。

虎：陪家人朋友出外遊玩，有助帶來好心情。

兔：是日沖煞，運勢低迷，容易遭小人陷害。

龍：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

蛇：人際關係佳，易成為身邊人的傾訴對象。

馬：桃花運強，單身者不妨向心儀目標表白。

羊：偏財旺，惟賭博要克制，勿貪勝不知輸！

猴：感情運極差，有伴侶者易為小事爆衝突。

雞：心情欠佳，易胡思亂想，影響人際關係。

狗：運勢陷低谷，謀事易碰壁，要留意細節。

豬：給友人一句親切問候，可為你帶來好運。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

愈抺愈好運的家居秘笈

古人常說：一屋不掃，何以掃天下。一個家庭的乾淨與否，間接透露了房子主人的身心靈狀態，可見乾淨是一個家庭最好的風水。那麼你知道哪些地方愈抹愈好運嗎？

1.大門

俗話說：「財不入髒門，福不潤濁人」。大門是整個家的主要納氣口，如果大門經常堆放雜物、垃圾的話，容易導致家中晦氣孳生，不利於家人身體健康，有必要經常打掃大門。

2.廚房

廚房是一家人的健康之源、財富之庫，如果廚房保持乾淨，不僅有利家人飲食健康，促進家庭關係的和諧，還能為家庭增加財氣。

3.臥室

臥室的環境直接關係到一個人的健康和運氣，臥室太亂的話會存有大量污穢之氣，不利屋主的健康，還會招來小人的侵擾。如果經常收拾房間的話，人會有一種雨過天青的暢快感，那麼做起事來就會順風順水。

4.廁所

廁所是一個藏垢污穢之地，過於髒亂，不及時清潔的話會影響整個家的氣場平衡，導致家人多被黴運纏身，有必要經常打掃。