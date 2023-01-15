無綫港台擘面　《香港金曲》一屆玩完

無綫、港台去年打鑼打鼓合辦的樂壇盛事《香港金曲頒獎典禮》已成絕響，盛傳兩台合作時為爭控制權而嘈交搞到一鑊泡，由於各持己見，令唱片公司左右做人難，最終頒完獎即「一拍兩散」，當中港台會搶先於4月復辦《十大中文金曲》頒獎禮。

無綫與港台去年破天荒攜手打造《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，合辦宗旨是齊心領導樂壇，凝聚音樂力量，締造香港金曲新一頁，事前更在無綫將軍澳電視城舉行盛大記者會，廣邀各大唱片公司及歌手出席。不過，本年度《新城勁爆》及《叱咤頒獎禮》已先後結束，但《香港金曲》至今仍無聲無息，原來已悄悄「玩完」！

4月復辦《十大中文金曲》

聽聞去年兩台在籌辦過程中經常鬧意見，合作不甚愉快，頒獎禮的評價也未如理想，最終搞到擘面收場！今年決定打回原形，兩台復辦各自的頒獎禮，據知港台的《十大中文金曲》頒獎音樂會依然計劃在4月舉行，日期尚未落實，但已通知各大唱片公司於2月初出席記者會公布詳情；無綫方面則想搞搞新意，構思與大灣區合作，但有待策劃安排，兩台對此至今仍未回覆。

去年在《香港金曲》奪得「最佳中文唱片獎」的菊梓喬，被問知否兩台擘面傳聞，她說：「吓？唔清楚喎！每個單位、每個機構都有自己執行頒獎禮嘅方法，我覺得冇問題，最緊要係畀歌手一張成績表，大家開開心心。」又表示每個頒獎禮都重視：「我係聽話嘅歌手，公司叫我去我一定去，但暫時未收到無綫頒獎禮係幾時。」

泳兒望百花齊放

至於在剛過去的《勁爆》及《叱咤》頒獎禮有好成績的泳兒說：「每個媒體都有自己嘅特色同風格，我覺得頒獎禮係一個年度嘅總結，可以同一班歌手朋友聚會，希望樂壇百花齊放。」去年憑歌神張學友助陣歌曲《日出時讓街燈安睡》捧走「全球華人至尊金曲」、剛加盟英皇娛樂的Gin Lee說：「每位歌手都好努力做音樂，頒獎禮就好似一個大Party，等歌手朋友相聚一番，分享成果。至於獎項係一個Bonus，最緊要大家開心，有好嘅作品同大家分享。」

去年的男新人金獎得主曾比特，認為「分家」是好事：「咁樣歌手可以有機會出席兩次頒獎禮，大家又多一個機會聚首一堂，都開心呀！」而陳柏宇為支持樂壇，得獎與否都盡可能出席，他認為兩台是否分開搞都冇所謂：「分開搞嘅話，歌手咪多啲攞獎機會囉！佢哋搞咗一年就冇搞，我覺得嘗試新嘢係好事，唔試過又點知唔得呢？意見有不合嘅話，咁都好呀！如果個個都冇意見冇堅持，點搞都得，好似攞走咗啲藝術成分咁，分開咪分開，一齊咪一齊囉！」

炎明熹挾4冠軍歌爭獎

去年在《香港金曲頒獎典禮》勇奪女新人金獎的「聲夢」人氣王炎明熹（Gigi）氣勢未減，過去一年推出了幾首歌，其中4首更成為港台歌曲龍虎榜的冠軍歌，除了《焰》外，新歌《好想約你》仍然留在榜上，成績非常好！

憑音樂節目《聲生不息》爆紅後，她一直穿梭香港、內地搵銀，更獲邀為春晚演出。日前她到內地進行綵排及錄影，穿上粉紅傘裙與周柏豪合唱《紫荊花盛開》，少女味滿瀉。她又拍攝多段宣傳短片，包括以廣東話Rap及傳授保養劉海心得等，但因太長氣而被取笑是「話嘮小姐姐」，非常搞笑！

去年有獎唔攞

男團MIRROR與成員Edan去年亦有在《香港金曲頒獎典禮》得獎，但因身份問題未有亮相無綫頒獎禮舞台，今年港台與無綫「分家」，相信MIRROR大有機會出席港台頒獎禮親身領獎。

成員Edan與Stanley昨日聯同陳欣妍為聲演的電影出席慈善首映，Stanley表示第一次配音好緊張，有請教Edan；Edan講笑自稱資深配音員，但不敢指點對方。Edan曾被彈咬字不清，會否覺得一雪前恥？他自爆首次配音時也被批評，要上堂糾正語速及嘴巴郁動問題。去年他大豐收，打算向工作人員派利是，但未諗Budget。陳欣妍透露農曆新年會與男友沈震軒去泰國旅行，Edan即場向她討利是，她反向2人攞開工利是，又爆他們的利是好大封！