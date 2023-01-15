娛圈單打︱影后唔急閒人急　抽水何必咁心急

楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》大熱奪得金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角，香港人與有榮焉。港官亦趁機恭賀一番，詎料一件美事，又被一些黃營KOL惡意扭曲，實在掃興。

港官是這樣說的︰「楊紫瓊先在香港影壇取得成就，繼而進軍國際影壇，憑着出色演技及堅毅努力，今次取得電影界極高殊榮，實至名歸。香港演員在國際影壇繼續大放異彩，我們感到非常鼓舞。」這顯然是錦上添花的客套話，卻因一句「香港演員」遭來海量負評。

一位流放台灣卻仍然賺香港人錢的黃藝人譏諷說，Michelle是馬來西亞人，更是拿督，擁法國居留權，「咁樣搶人才呀？」；另一位過氣毒果打手則將港官形容為「厚過長城的面皮」，又指事件上了馬拉和台灣等地新聞，「成了全球華人笑話」，有冇咁誇張呀？

平情而論，正常人都不會覺得將Michelle形容為「香港演員」有太大問題，皆因她的確在香港拍戲和成名。翻開其履歷，由80年代到2000年代初，主演都是港產片，直到拍罷《宋家皇朝》後進軍荷里活，《臥虎藏龍》更令她穩佔一席位。若沒有港產片帶給她的名氣，Michelle未必有今日成就。何況香港電影業在當時非常蓬勃，香港演員來自五湖四海，定義絕不限於香港出生的藝人。例如吳彥祖、王敏德俱在美國出生，若說他們是香港演員，有人會覺得不恰當嗎？

當女主角都不介意港官如何說，這些黃人卻忙不迭抽水刷存在感，借攻擊港府為自己貼金，誰更厚面皮，不言自明。