梁朝偉打到爆缸　新片預售票房稱霸

內地賀歲檔電影今日（14日）開始預售，截至昨晚6時，預售總票房逾人民幣4,092萬元（約港幣4,774萬元），梁朝偉、周迅和內地小生王一博合演的《無名》盡領風騷，預售票房已逾人民幣1,595萬元（約港幣1,861萬元），成為賀歲檔電影票房首位。第2位是張藝謀執導、易烊千璽和沈騰等合演的《滿江紅》，預售票房人民幣1,187萬元（約港幣1,385萬元）。第3位是《流浪地球2》，有「票房靈丹」之稱、挾着個人總票房逾337億元成內地影壇之最的吳京孭飛主演，但預售票房只有人民幣772萬（約港幣900萬元），只是《無名》的一半，不敵梁朝偉！

《無名》氣勢如虹，今日官方發布最新預告，是梁朝偉和王一博槍戰兼肉搏的戲份，兩人打作一團，出盡揮拳、踢腿、箍頸及爆樽等招數，期間梁朝偉一度被「撳住砌」，披血滿面的他爭點被對方以鐵枝插頸，大批網民說不到梁朝偉未有錫身，親自上演連場動作戲，絕不假手於人外，更十分看好他是賀歲檔電影之王。

梁朝偉日前接受訪問時，說到今次和導演程耳合作，是因看過對方的作品，又說拍攝時雙方很少對話：「合作期間不用說太多話，我可以說到很厲害，但我覺得不如演出來比較好，我演出來，然後你覺得哪裏不好你就告訴我，我就從甚麼地方去修改，我們工作過程就是這樣。」