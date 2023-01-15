花式滑冰選手出身！鄭知蘇憑《黑暗榮耀》再受注目

韓國女星宋慧喬與神劇《太陽的後裔》金牌編劇金恩淑再度合作的劇集《黑暗榮耀》上月30日在Netflix上架，宋慧喬飾演的女主角文同珢自小遭受校園暴力，長大後狠心展開復仇大計，不少網民大讚她的演技有進步，對她另眼相看，而飾演她的童年時期的女星鄭知蘇的表現亦同樣獲得激讚。

現年23歲的鄭知蘇其實大有來頭，她小時候是一名花式滑冰選手，2012年以13歲之齡憑劇集《May Queen》出道，在劇中有滑冰的戲份，為觀眾留下深刻印象，她之後正式獲影視圈進發，但在2016年演出劇集《W》後便沒有活動，至2019年她在賣座韓片《上流寄生族》中飾演「朴多蕙」一角，令她真正受到注目，帶挈她於2020年在劇集《謗法》中擔正，翌年演出劇集《Imitation》，去年她在《謝幕：樹立而死》中飾演「徐允熙」一角，並在《KBS演技大賞》中奪得「新人獎」。

而鄭知蘇除了演技好之外，亦擁有好歌喉，曾為《Imitation》演唱主題曲，去年更在劉在石主持的節目《玩甚麼好呢？》中以假名「Emma Stone」現身，並參加限定女子組合「WSG Wanna Be」的活動，展現多才多藝的魅力。