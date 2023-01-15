超卓汽車頒獎巡禮：卓越豪華純電轎跑車—BMW THE i4

承襲了4系時尚動感外形的BMW THE i4，擁有低重心、闊輪距設計，無論操控性能和續航力都是同級之最。

駕馭樂趣 同級之最

為駕駛者帶來「純粹駕馭樂趣」一直是BMW的品牌核心價值，從不會因為動力形式轉變而妥協。承襲了4系時尚動感外形的全新BMW THE i4豪華純電四門轎跑，用上低重心和闊輪距設計，搭載全新第5代eDrive技術，以及採用能量密度更高的80.7kWh鋰電池模組，無論操控性能和續航力都是同級之最。

高效節能 長氣續航

率先輸港的THE i4有i4 eDrive40、i4 eDrive40 M Sport及i4 M50三款車型，以今次拍攝的i4 eDrive40為例，採用後軸單電馬達和後輪驅動，最大馬力及扭力分別為340hp和430Nm，並擁有5.7秒的0~100km/h加速表現和590km最高續航力。車載智能動力回收系統，能因應所選用的駕駛模式（Sport、Comfort和ECO PRO），自動調節動力回收程度，達致高效節能。在充電表現上，透過快速充電站以200kW功率進行充電，10分鐘可充回多達164km續航里程。受惠於低重心設計，前後位置加上專屬加固組件及電池外殼直接與車架連接，加強了車架剛性。標準配備後軸氣壓懸掛系統，拍攝車還加配了可變式M系列懸掛及可變式運動轉向系統等性能套件，帶來靈敏操控表現和舒適乘坐體驗。

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