泳兒否認引薦Gin Lee加盟英皇：我冇咁大能力

歌手泳兒為無綫慈善節目《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，我被病患家屬一番話感動，惟因緊接演出，惟有強忍淚水，更指近年推出的歌曲，內容均是自己多年來經歷過的高山低谷，故演出時經常忍不住流眼淚：「本身易喊，啲人成日叫我忍住，可唔可以試吓唔喊，其實有啲難，Mani叫我試吓撳住自己嘅淚腺，但呢啲係真情流露，愈忍愈崩潰，就當係畀自己釋放下都OK！」談到近一年工作，泳兒透露將於下周錄新歌，稍後會到不同地方舉行音樂會，新年後將飛新加坡進行商演。

對於Gin Lee加盟英皇，泳兒大表高興，寄望陸續有更多歌手加入公司大家庭，不擔心人多會分薄資源，笑指分分鐘有機會加碼，二人曾是《聲夢》導師，問到是否一手引薦對方加盟？泳兒說：「我哋有傾過將來嘅發展，閒聊嘅，我冇咁大能力，簽約係人生好大嘅決定，要好認真去分析，我都係公司講先知，可能大家認識，所以好有親切感。」

去年於音樂頒獎禮成績不俗，故泳兒趁農曆年獎勵自己放大假歐遊，由於男友有工作在身未能同行，故將孖住女性友人出發，至月底返港與公司同事拜年，問到是否利是加碼？她笑說：「預咗大出血，不過都好開心嘅，下星期就去銀行攞錢。」