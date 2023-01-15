【心理測驗】迎接兔年　了解自己多一點

為了迎接即將到來的兔年，今日不如玩番個與兔兔相關的心理測驗？日網「Curazy」上有一道據說超紅的測驗題，只要選一隻兔兔就可以知道你的敏感與遲鈍程度的比例，可以幫助你更深入了解自己！

【問題】

試想像你來到一間兔仔咖啡店，見到以下圖中6隻兔仔，你會先抱哪一隻？

A.1號兔兔

B.2號兔兔

C.3號兔兔

D.4號兔兔

E.5號兔兔

F.6號兔兔

【結果分析】

A.遲鈍佔4、敏感佔6

比例接近55開的你屬於正常普通水平，偏高一點的敏感可能令你可以察覺到別人的感受，同時又不會過於在乎細節，為人較為隨性、不計較，是可以在社會中順利生活的人。

B.遲鈍佔3、敏感佔7

天生敏感的你甚至有過想令自己更加敏感的想法，但其實你已經很容易察覺到生活中的細微變化，而且會考慮很多人。有時候不妨換位思考一下，可能會發現很多地方都不必在意。

C.遲鈍佔9、敏感佔1

要論神經大條的「能力」，你絕對是無人能越，不過這何嘗又不是一件好事？人活一世不一定要察言觀色，若可活得隨心所欲，不在乎細節，一步步向前衝，也能快活過一生。

D.遲鈍佔7、敏感佔3

雖然你算不上是一個敏感的人，但亦擁有基本的心思靈敏感，無論是工作上或生活中都可以與別人打好交道，甚至可能擅長處理人際關係，會把僅有的敏感度集中在此處。

E.遲鈍佔5、敏感佔5

兩者各佔一半的你，在一般情況下可以達致一個較佳平衡，不過若狀況變得不好，會突然變得過於敏感，在意細節。反之，若身心負荷太重，又會過於遲鈍，偶爾有點不穩定。

F.遲鈍佔1、敏感佔9

你是一個極之敏感的人，別人的一舉一動都會在你的心中放大，會想是不是自己做錯了甚麼。亦正因如此你不喜歡擁擠的地方或公共交通工具，獨處的時間對你而言十分重要。