張振朗眉骨撞燈爆缸入院　捱7針自嘲黑仔王

樂易玲今日（15日）出席百萬行活動時，表示張振朗昨晚（14日）拍攝新劇《奪命提示》時，眉骨被座地燈撞中，即時血如泉湧，即急送入私家醫院，當時張振朗仍保持清醒。由於傷口很深，為安全起見，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲隨即安排他到九龍法國醫院治療，由相熟整容醫生縫7針。

已回家休息的振朗，接受電話訪問時聲音洪亮，精神狀態不俗，他表示：「做完手術冇大礙，要休息一下，當時拍緊動作戲，都做足安全措施，着晒護肘、護腕，有武指在場指導，冇諗到會發生意外，被一盞包咗膠嘅座地燈撼落頭，我又做番『地獄黑仔王』。」問到可擔心毀容？他笑言不怕：「男人有撻瘌幾好呀，型啲嘛。（縫了多少針？）7針。」女友楊偲泳很擔心？他表示沒有即時告知屋企人和朋友，以免身邊人擔心。

振朗的傷口除有縫針疤痕外，亦見紅腫，他說只是皮外傷，故毋須做腦部掃描，自言視力及智力沒受損，一切正常，他感謝監製和樂小姐安排醫生令他安心，跟今次劇組合作很開心：「我之前一直都想拍有少少動作嘅戲，希望可以盡快康復復工，唔影響拍攝進度。」樂易玲透露振朗本月21號拆線，最快都過年後才開工。

劇集監製文偉鴻受訪時，透露今早凌晨時份拍攝一場動作戲，講述張振朗、丁子朗、劉穎鏇及郭柏妍捉犯，期間振朗被道具燈擊中，劇組即送他到私家醫院，經整容醫生為他縫針，預計一星期後拆線，現時留家休息。至於其戲份將跳拍：「劇入面有三條主線，分別係陳山聰同劉佩玥、振朗同劉穎鏇、子朗同郭柏妍，所以呢段時間就山聰同子朗條線辛苦啲頂住先啦！盡量畀振朗休息足啲先！」

而目擊張振朗「中頭獎」嘅劉穎鏇，表示當時拍攝緊大家同武指對打嘅場面，指雖然自己未有目睹對方撞頭一刻，不過見張振朗受傷後即按住雙眼，令她驚慌失措：「擔心佢呀！初頭以為佢係整親隻眼，仲驚啦，但原來係近額頭位。如果能夠拍多啲我做主嘅戲，等佢可以休息多啲，我梗係唔介意啦。希望佢可以有足夠嘅時間去抖，Ready嘅時候先開工，我都無所謂。」

陳山聰：「有咩話頂唔頂，我哋呢啲團隊精神嚟，都唔想邊個有事，淨係希望阿朗早日康復，好好休息，好好保重身體，之後拍攝順順利利！有咩等我哋搞住先，有咩問題吖，都係要拍㗎嘛，有乜邊個頂邊個。依家咪仲好，我哋嗱嗱聲拍多啲，後面佢辛苦啲，無乜所謂。」