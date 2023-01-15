陳奕迅尾場唱喊康堤晒父愛　自爆腳腫喉嚨腫

「歌神」陳奕迅（Eason）在紅館舉行的《FEAR and DREAMS》演唱會合共27場，昨晚（14日）圓滿結束，Eason全晚表現興奮又感觸，數度強忍淚水。Eason唱完《我們萬歲》後，首度開腔發表演說：「最想講一句，今晚每一位觀眾衷心多謝你。」見他眼泛淚光，之後便向觀眾90度鞠躬。此時有粉絲吹了三下哨子作為提示，全場便舉起手幅，並準備合唱《天下無雙》，Eason聽到哨子聲時問觀眾：「係咪我阿媽，佢好鍾意帶個哨子出街。」當他見到全場的手幅表現驚喜說：「係咪自己帶嚟？咁破費呀！」接著他行近見到手幅中的相片時問觀眾：「我見到張相我以為係（鄭）欣宜，因為我散光，原來係我。」之後連續說了三句「Oh my gosh」並說：「多謝，你哋好震撼，我想拍低佢，好似依稀聽到大家啲《天下無雙》，真係正，一班人聚埋一齊一人一啖口水我都浸親，我聽到你哋唱歌，但我唔會畀番錢你哋。」說罷全場大合唱《天下無雙》，Eason再接唱最後幾句，並感動到眼紅紅，在三面台再次鞠躬。其後他逐一跟舞蹈員攬攬，他稱因防疫關係，之前一直未有機會跟他們擁抱，又向樂隊跪謝。

Eason在最後一場賣大包安歌了6首歌，當中包括獻給父母的《單車》及為女兒康堤而寫的《大個女》，Eason唱完《單車》後，他發表愛的宣言：「我愛你爸爸媽媽，我都愛我老婆同女。」而康堤在Eason演唱《大個女》時更感動落淚，並以手抺去淚水。Eason安歌期間在台上再次發表感言說：「我到48歲真係有新體驗，我仍然未去到唔要物質同冇貪念，都仲有但少好多，最想同人分享係時間同經驗，呢個係好美妙，特別係向下一代，我唔知幾時開始好鍾意承傳兩個字。」又指近年買外賣會自備外賣盒及餐具，盡量做減少製造廢物，自認也算為地球出一分力，最後他感謝音樂人，揚言沒有他們，演唱會只會是talk show，最後唱出《歌·頌》向他們致敬，演唱會在12點前完場。

受訪時，講到Eason數度在台上眼濕濕，他笑言不記得了：「我係好感動，可以完成個騷，我今朝仲驚緊，前幾日個喉嚨腫得好緊要，可能因為天氣轉，尋晚瞓唔到，朝早七點先瞓，好在瞓得好，今日好好彩，之前都擔心衰收尾，今日ok，綵排時有啲火，把聲唔係好沙，鬆咗一口氣，人大咗好容易喊。」他透露會休息個多月，騷後最想吃火鍋，之後便要到馬來西亞、新加坡及台灣舉行巡迴演唱，因想保持狀態。

提到女兒康堤在他獻唱《大個女》時忍不住喊，他指對方經常喊：「佢好感性。（似你？）我好少喺人面前喊，我只係帶歡樂同憤怒畀大家，今次好開心，大家仲係咁踴躍，我一直都驚，以前要唱歌又要講嘢，但今次好大膽，連唱咗29首歌先講嘢，其實都可以唔講，但我忍唔住。」他在台上自爆腳腫，他解釋因減磅太急，沒有脂肪支撐膝蓋，腳有點痠痛，但上到台自然會腎上腺飆升，會忘我演出忘記腳痛。Eason提到為了個唱做好防疫工作而住在酒店個多月，他開玩笑指：「我住慣咗酒店，分分鐘唔返屋企。一個人住酒店好正，因為我鍾意洗嘢。（係咪好耐冇攬太太同個女？）佢哋今日做咗核酸，所以開騷前攬咗。（如果開騷期間不幸確診，你有冇plan B？）冇，中咗咪休息，舞蹈員同樂隊就有Plan B，我身邊所有人都中過，我都無中過，就知道我有幾多朋友同幾宅，我好小心。」