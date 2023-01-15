新春必穿　兔兔萌上腳

今個新春，各大品牌不約而同將可愛兔兔融入新年鞋款設計。（互聯網）

即將踏入兔年，如果還在煩惱穿甚麼鞋過年，不妨選擇一對加入兔兔元素的鞋款。各大品牌都各出奇招將兔兔融入鞋款設計中，包括加入了純白毛毛裝飾、兔兔圖案印花、灰褐色設計等。而且大多採用中性設計，部分品牌還特別加入童裝款式，讓一家大細都可以穿兔兔鞋，萌過新年！

毛茸茸兔仔鞋

冬天當然要穿上一雙有毛毛設計的鞋款，為雙腳帶來溫暖感。為迎接兔年，Onitsuka Tiger推出以兔為靈感的MEXICO 66鞋款，非常顯眼的在虎爪紋Logo各處縫上白色絨毛。鞋面的色調也選擇了看起來很柔軟的忌廉色調，讓人聯想到毛茸茸的兔子。與顏色低調鞋面呈現巨大反差的是內裏的鞋墊，加入了帶有2023字樣的鮮紅色設計。此系列除了男女款外，還有小童尺碼，父母與子女都可以親子裝示人。

棋盤格兔兔

VANS的高端系列VAULT BY VANS推出注入兔子特色的經典棋盤格鞋款OG CLASSIC SLIP-ON LX，一共有紅、綠、黑3種顏色。圖案模仿了黑白的太極圖，棋盤格中加入了靈動的兔子。另外還特別設計了一款可以DIY的HI VLT LX高筒鞋，以SK8-HI和HALF CAB的鞋型為設計藍本，鞋面有各式各樣的兔子圖案布料與新年標誌性圖案，有些元素更可自由更換，方便大家設計個人專屬的兔年鞋款。