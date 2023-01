英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)出名心地善良,幾年前曾奮不顧身勇救英國大亨布蘭森(Richard Branson)年老母親出火場。而最近她又有「好人好事」!

她近日為宣傳新作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)而接受德國電視頻道ZDF一名少女記者Martha訪問,在訪問中小記者表示因為是首次做訪問所以好緊張。琦聽罷後即時表現得好關心,並安撫對方說:「好啦,不如咁。當我哋做呢個訪問,呢個將會係史上最美好嘅訪問。而你知唔知點解?因為我哋已決定呢個就係。」之後她向小記者說:「你可以問我任何你想問嘅問題,而你唔需要驚。一切將會好好。OK?你可以嘅!」琦溫斯莉安撫小記者的訪問片段網上瘋傳之後,一眾網民都大讚她雖然貴為巨星但仍然好友善。

另方面,《鐵達尼號》(Titanic)將於下月情人節重映慶祝放映25周年,而海報日前曝光。新海報與原版一樣都是兩主角擁抱,不過由於2人位置對調的關係,琦溫斯莉就被網民批評一邊頭髮欠自然似是兩種不同髮型。